Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Gastón Rodrigo Acurio Velarde, exsenador de la República y dirigente histórico de Acción Popular, falleció a los 95 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el reconocido chef y empresario gastronómico Gastón Acurio Jaramillo, quien le dedicó una emotiva despedida en redes sociales.

En su mensaje, el chef recordó a su padre no solo por su trayectoria política, sino también por las enseñanzas que marcó en su vida. “Recuerdo al hombre íntegro que conoció muy joven el poder y pasó por él sin mancharse. Al senador respetado”, escribió.

Gastón Acurio despide a su padre con emotivo mensaje

La partida de Gastón Acurio Velarde llevó a su hijo a compartir una profunda reflexión sobre los recuerdos que ambos construyeron a lo largo de los años. El reconocido chef evocó su infancia junto a su padre y confesó cuánto le cuesta aceptar su ausencia.

“Lo miro y quisiera volver atrás. Volver a ser niño. Volver a caminar a su lado, tomado de su mano, sin saber entonces que algún día daría cualquier cosa por caminar así una vez más”, expresó Gastón Acurio en su despedida.

El chef también recordó las sencillas enseñanzas que recibió de su padre y que hoy considera parte de su mayor legado. “Nos enseñó también lo más difícil: lo sencillo. Caminar de la mano. Compartir la mesa. Escuchar sin apuro…”, escribió el chef. Conmovido por su partida, agregó: “Y ahora te has ido y duele, papá”.

¿Quién fue Gastón Acurio Velarde?

Gastón Acurio Velarde nació en Cusco el 25 de diciembre de 1930. Fue ingeniero civil y una figura vinculada a Acción Popular desde los años fundacionales del partido, de la mano del expresidente Fernando Belaúnde Terry.

Durante el primer gobierno de Belaúnde Terry, se desempeñó como ministro de Fomento y Obras Públicas entre 1965 y 1967, cargo desde el que participó en el desarrollo vial y de infraestructura de dicha gestión.

Posteriormente, fue senador de la República durante tres periodos legislativos. Su labor parlamentaria culminó con la interrupción democrática del 5 de abril de 1992.