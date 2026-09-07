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Christian Cueva pierde batalla legal contra madre de Pamela López: Justicia tomó radical decisión

Christian Cueva había iniciado acciones contra Beatriz Solórzano, madre de Pamela López. Meses después, se conoció el inesperado desenlace del proceso.

Pamela López se pronunció sobre el proceso iniciado por Christian Cueva contra su madre y sorprendió al revelar cuál fue el resultado.
Pamela López se pronunció sobre el proceso iniciado por Christian Cueva contra su madre y sorprendió al revelar cuál fue el resultado. | Instagram | Composición LR
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Pamela López dio a conocer una nueva actualización sobre el proceso que Christian Cueva inició meses atrás contra su madre, Beatriz Solórzano. Según contó la animadora de eventos, el futbolista recibió un revés luego de las acciones que emprendió contra su exsuegra, a quien había señalado por una presunta alienación parental relacionada con sus hijos.

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Proceso que Christian Cueva inició contra la madre de Pamela López quedó sin efecto

El conflicto se originó mientras Pamela López participaba en La Granja VIP. Según Christian Cueva, su exsuegra le habría impedido auxiliar a una de sus hijas cuando se encontraba enferma y únicamente le habría solicitado cubrir los gastos de la clínica donde sería atendida. La situación provocó que el futbolista acudiera acompañado de policías hasta la vivienda de Solórzano.

En aquel momento, la menor habría rechazado encontrarse con su padre. Christian Cueva y su defensa cuestionaron lo ocurrido y señalaron a Beatriz Solórzano por una presunta alienación parental. El futbolista sostuvo que su exsuegra habría influido para que su hija le enviara un contundente mensaje, argumento que sustentó señalando que cuando comparte momentos con la menor ambos se muestran felices.

Beatriz Solórzano rechazó los señalamientos mediante su defensa y dijo que únicamente había solicitado acompañar a Cueva y a la menor para conocer los cuidados que necesitaba la niña, debido a que en ese momento se encontraba como su apoderada.

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Meses después, Pamela López reveló el radical desenlace de las acciones emprendidas por el padre de sus hijos contra su progenitora y confirmó que el proceso quedó sin efecto. "Ese proceso ha sido declarado nulo porque él pidió garantías a mi mamá, una mujer que nunca ha tenido en su haber alguna denuncia, ninguna mancha, es demasiado tranquila (…)", expresó.

López también cuestionó las razones que habrían llevado al futbolista a actuar contra su madre. "El señor actuó, creo yo, mal influenciado, eso creo pensar, y denunció a mi mamá por motivos que no corresponden. Hoy mi mamá está en Trujillo. Vino a apoyarme el tiempo que estuve en el reality...", agregó.

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