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Johanna San Miguel confiesa que entró en profunda depresión tras su separación: “He llorado tanto que ya no tengo lágrimas”

Johanna San Miguel admitió haber sufrido una profunda depresión que le tomó ocho años superar. La actriz recordó lo devastador que fue el final de su romance, que dejó su corazón partido en mil pedazos.

Johanna San Miguel compartió en el pódcast de Magaly Medina su difícil experiencia sentimental al revelar su ruptura con su exprometido tras ocho años de convivencia. Foto: captura/Youtube
Johanna San Miguel compartió en el pódcast de Magaly Medina su difícil experiencia sentimental al revelar su ruptura con su exprometido tras ocho años de convivencia. Foto: captura/Youtube
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Johanna San Miguel mostró su lado más humano al contarle a Magaly Medina, en su pódcast, la experiencia más difícil que vivió en el plano sentimental. La exconductora de 'Esto es guerra' sorprendió al revelar que estuvo a punto de casarse con un hombre al que amaba mucho y con quien convivió durante ocho años, pero su mundo se derrumbó cuando él decidió terminar con la relación, en el año 2014.

“Ha sido la relación más estable, hermosa e increíble. Yo tenía un hogar conformado, con pedida de mano y proyecto de casarnos. Pero bueno, la vida no siempre es como uno quiere y tomamos diferentes caminos”, manifestó Johanna San Miguel, quien semanas atrás lloró de emoción al reencontrarse con Mathías Brivio en 'Esto es guerra'.

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Johanna San Miguel habla de la depresión que sufrió

Johanna San Miguel, quien aseguró que nunca votaría por Keiko Fujimori, no quiso revelar la razón exacta por la que terminó su relación de ocho años, pero admitió que el romance se enfrió un poco. Asimismo, contó que fue su entonces pareja quien propuso romper. “Cuando nos separamos, para mí fue devastador”, dijo.

Según la actriz de 58 años, ella estaba feliz a su lado, por lo que nunca se imaginó que su exprometido quería separarse de ella. “Me jalaron la alfombra y me fui de cara. Literal, horrible. He llorado todo lo que no te puedes imaginar. No había forma de arreglarlo. Hubo como intentos de volver, pero no se dio. He llorado tanto que yo ya no tengo más lágrimas para llorar por nada”, le comentó a Magaly Medina.

Finalmente, Johanna San Miguel confesó que ingresó en una profunda depresión y que le tomó mucho tiempo superar esa ruptura. “Es un luto y de hecho te parten el corazón en mil pedazos”, manifestó. “¿Cuánto tiempo te demoró recuperarte?”, preguntó Magaly, a lo que ella respondió: “ocho años. Fue muy fuerte. Creo que tú sabes perfectamente todas las cosas que han pasado durante este tiempo. No era yo, era una persona muy dolida, muy herida”, declaró Johanna, quien indicó que lo que vivió no es excusa para justificar todos sus escándalos.

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