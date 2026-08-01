La peruana Tefi Valenzuela se mostró emocionada tras recibir su primera nominación internacional. La artista pidió apoyo a sus seguidores para ganar el premio. Foto: Instagram

La peruana Tefi Valenzuela se mostró emocionada tras recibir su primera nominación internacional. La artista pidió apoyo a sus seguidores para ganar el premio. Foto: Instagram

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Mediante sus redes oficiales, los Premios Juventud 2026 anunciaron quiénes son los artistas nominados en cada una de las 50 categorías de este año que podrían llevarse un galardón a casa el próximo 3 de septiembre, en una ceremonia que se llevará a cabo en Starlite Marbella (Andalucía, España). Carín León, Beéle, Kany García y Rauw Alejandro lideran las menciones.

Lo que ha sorprendido es que en la categoría de Creador del año de Premios Juventud 2026 también hay dos peruanos participando. Uno de ellos es la cantante Stephanie Valenzuela, quien ahora se hace llamar solo Tefi Valenzuela. La exparticipante de 'Combate' expresó su emoción al ser considerada en esta premiación.

"Nunca me voy a cansar de decirles que dejen todo en manos de Dios, que confíen y que se enfoquen que todo es posible. Los amo, gracias por el apoyo que me dan a diario", es el mensaje que acompaña a su video.

Exchica reality rompe en llanto por su nominación

A través de su cuenta de TikTok, Tefi Valenzuela compartió un video donde aparece emocionada hasta las lágrimas por la noticia que recibió. "Estaba llorando en ese video porque me enteré que me nominaron a Premios Juventud y es la primera vez que tengo una nominación a un premio internacional. Es un premio al que no te puedes postular, por ende te escogen", comentó la exnovia de Mario Irivarren.

La artista peruana aclaró que no sabe qué criterios tomar en cuenta para nominarla a la nueva edición de Premios Juventud. Asimismo, pidió a los peruanos que voten por ella para ganar su primer trofeo internacional. La votación culmina el 10 de septiembre.

Tefi Valenzuela competirá en la categoría de ‘Creador del año’ junto a otros artistas como Ibai Llanos y Diego Rodríguez.

"Solo sé que para Dios nada es imposible. Yo mencioné que quería ganarme un Premio Juventud en una entrevista en marzo. ¡Miren cómo es la vida! (...) Cada vez que yo me subo a un escenario fuera de mi país no solamente es Tefi Valenzuela, sino soy la peruana", manifestó la cantante arequipeña, quien tendrá que competir con Ibai Llanos, Rocío López, Stefanny Loaiza y el peruano Diego Rodríguez.