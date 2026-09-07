'Spider-Noir': la serie de Nicolas Cage es cancelada y gana cinco premios Emmy

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Spider-Noir de Prime Video, acaba de ganar cinco premios Emmy y ha sido cancelada tras su primera temporada. Protagonizada por Nicolas Cage, en la historia, el actor retoma el papel de Ben Reilly. La producción es considerada la reinvención del universo de Spider-Man, y el protagonista deja su famoso alter ego debido a una tragedia. La serie obtuvo el visto bueno de la crítica (con una puntuación del 92% y del 90% por parte del público en la web de Rotten Tomatoes) y recibió 11 nominaciones de la Academia de la Televisión.

“Para mí, una temporada es perfecta, habiendo dicho lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de estilo pop-art”, dijo el actor en un comunicado enviado a Deadline.

En la ceremonia de los Emmy creativos, es decir, la antesala al evento central que será transmitido el próximo lunes, se llevó cinco premios: mejor actuación de especialistas, mejor edición de sonido para una serie (de una hora), mejor diseño, mejores efectos visuales especiales en un solo episodio y mejor fotografía. “Estoy emocionado porque pudimos hacer una serie genial. Pudimos hacer mucha acción. Pudimos hacer todo lo que queríamos. Nuestros productores nos dieron libertad al equipo de especialistas”, declaró el coordinador de especialistas Freddy Bouciegues.

Premio póstumo para Rob Reiner

El director de Cuando Harry conoció a Sally (1989), fallecido el 14 de diciembre de 2025, fue ovacionado por el público que asistió al Teatro Peacock. Rob Reiner ganó el Emmy como mejor actor invitado de comedia por su papel en The Bear de Disney +.

La categoría la compartía con Michael J. Fox y Brett Goldstein de Shrinking, Hamish Linklater de Widow’s Bay, Christopher McDonald de Hacks y Connor Storrie por Saturday Night Live. En la serie protagonizada por Jeremy Allen, Reiner interpreta a Albert Schnurr, un consultor de negocios.

Después de los Creative Arts Emmys, la serie Widow’s Bay de Apple TV, quedó como líder de la temporada de premios. Con ocho galardones, la producción es la favorita para la ceremonia televisada del lunes 14 de septiembre. Ganó los premios a mejor casting para una serie de comedia, supervisión musical, cinematografía para una serie, entre otras categorías. Betty Gilpin fue elegida como la mejor actriz invitada.

De otro lado, David Harbour ganó su primer Emmy con DTF St. Louis de HBO Max. “No puedo creer que hayan acogido tan bien nuestra serie, esta hermosa, vulnerable y peculiar serie que tanto amo”.