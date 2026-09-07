Carlos Cacho desmiente a madre del niño con autismo y revela cómo reaccionó: “Me pide disculpas a mí”

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Carlos Cacho se pronunció tras ser acusado públicamente por una madre de familia de haber agredido y discriminado a su hijo de 6 años, diagnosticado con autismo. El estilista peruano rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de señalamientos falsos. "Me indigna", manifestó durante una entrevista por videollamada en el programa 'Show Pe'.

El episodio ocurrió el domingo 6 de septiembre en el restaurante trujillano D’Galas. Según el relato del conductor de televisión, la madre del menor se acercó a él y le pidió disculpas. "La mamá sale corriendo y me dice: ‘disculpa, mi niño es autista’", contó el maquillista.

Carlos Cacho cuenta qué ocurrió y cómo actuó la madre del niño

Durante su intervención en 'Show Pe', Carlos Cacho explicó que se encontraba almorzando con un grupo de amigos y que era la primera vez que acudía al restaurante D’Galas. El estilista relató que había un niño que gritaba constantemente y que, en ese momento, no sabía que tenía autismo.

"Había un niño que gritaba y gritaba, gritaba...", manifestó el conductor al recordar el momento. Asimismo, señaló que no lograba entender lo que decía el menor y posteriormente sostuvo que la madre del niño es hija del dueño del establecimiento y trabaja en la cocina.

El maquillista afirmó que, según las imágenes que utiliza para respaldar su versión, la madre del menor se acercó y le pidió disculpas tras explicarle la condición de su hijo. "Es la mamá la que me pide disculpas a mí", aseguró.

Carlos Cacho revela qué le dijo el abuelo del niño

Carlos Cacho también contó que el dueño del restaurante, a quien identificó como el abuelo del menor, se acercó a él para disculparse por lo ocurrido. "Terminamos de almorzar, el dueño sale y me dice: ‘Carlos, disculpa por lo de mi nieto’", relató.

Según el estilista, esta fue la segunda ocasión en la que el propietario del restaurante le pidió disculpas. Ante ello, Cacho aseguró que decidió restarle importancia al episodio. "No te preocupes, no pasa nada, ya fue", habría respondido.

Sin embargo, tras las acusaciones difundidas posteriormente, el maquillista aseguró sentirse indignado. "Por eso es que me indigna", expresó. Además, sostuvo que cuando la madre intervino, el niño corrió y lanzó una afirmación sobre lo que, según su interpretación, pudo haber ocurrido con el menor. "Seguramente porque la madre le pega al niño", agregó.