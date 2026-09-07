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Christian Cueva responde a Pamela López tras afirmar que ya no puede hacerse cargo de sus hijos: "Le tengo que..."

Pamela López sorprendió al revelar que cedió el cuidado de sus hijos a Christian Cueva debido a su ocupada agenda. 'Aladino' respondió a esta situación. Descubre qué dijo.

Cueva responde a Pamela López
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Pamela López generó impacto con sus declaraciones en el programa 'Q’ Bochinche', al referirse a las imágenes recientes de Christian Cueva compartiendo momentos con sus hijos. López confesó que tuvo que confiarle a Cueva el cuidado de los menores al no poder continuar haciéndose cargo de ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Christian Cueva?

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Christian Cueva responde tras recibir a sus hijos de Pamela López

En medio de las recientes imágenes de Christian Cueva pasando tiempo con sus hijos, Pamela López sorprendió al hablar en 'Q’ Bochinche', sobre su rol como madre y el pedido dirigido al futbolista.

Aunque se le ve disfrutando de fiestas de fin de semana con su pareja, Franco Portales, la animadora de eventos explicó que su ajetreada agenda laboral y numerosos compromisos la han impedido estar con sus hijos durante los fines de semana.

Por esto, solicitó a Cueva hacerse cargo de los menores. Al principio, él se mostró reticente, pero accedió cuando ella solo pidió que llevase al hijo varón, con quien lo han captado en el estadio del Sport Boys.

En una reciente entrevista, el antiguo futbolista compartió su perspectiva sobre esta decisión de estar con su hijo, narrando su versión de los hechos. En lugar de hablar directamente de Pamela López y su petición, él ofreció otra interpretación.

Cueva mencionó que, motivado por el deseo de estar cerca de su hijo, pidió autorización al entrenador para llevarlo a los entrenamientos, petición que fue bien recibida.

"Agradezco al 'Loco' Desio, esto no es algo común. Tras mi recuperación, solo pedí quedarme con mis hijos. Le pregunté si Cristianito, que ama el fútbol, podía quedarse y entrenar conmigo. Esa alegría es insustituible", compartió 'Aladino'.

Destacó el buen comportamiento de su hijo al adecuarse a los horarios de entrenamiento, compartiendo un emotivo video de sus momentos juntos, en el que cumplen con las rutinas deportivas. Casi nadie acompaña a su pequeño hijo, lo que les permite pasar mucho tiempo juntos.

"Desayunamos, almorzamos y compartimos", relató el futbolista, mientras mostraba un video guardado en su celular, donde ambos aparecen vestidos con los colores de Sport Boys y viajando en un autobús del equipo, cantando juntos y demostrando su conexión.

Es relevante mencionar que su hija menor también ha visitado el estadio, al acompañar a su hermano en un partido, pero la mayor de las hermanas no estuvo presente.




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