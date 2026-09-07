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Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a mostrarse juntos durante el cumpleaños de su hija mayor, quien cumplió seis años. La aparición de ambos llamó la atención debido a que semanas atrás habían expuesto públicamente sus diferencias tras el final de su relación.

La celebración se realizó el domingo 6 de septiembre y comenzó desde temprano en la vivienda de Korina Rivadeneira. La actriz venezolana preparó una sorpresa para la menor con una torta, globos, decoración y el atuendo que luciría durante la fiesta.

A través de sus redes sociales, compartió la reacción de su hija al despertar y encontrar todo listo para la celebración. Mario Hart, por su parte, no publicó contenido relacionado con el cumpleaños durante la mañana y reapareció recién por la tarde, cuando se desarrollaba la reunión infantil.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

La fiesta tuvo como temática principal 'Toy Story' y reunió a familiares y amigos de la menor. Korina se sumó a la celebración con un look inspirado en los personajes de la película, mientras que Mario Hart optó por un estilo más casual. Ambos posaron junto a su hija y participaron en el tradicional momento de cantar 'Feliz cumpleaños'.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

Aunque cada uno compartió publicaciones por separado, también difundieron imágenes en las que aparecen juntos, dejando en evidencia que, pese a su separación, buscan mantener un vínculo familiar por el bienestar de su hija.