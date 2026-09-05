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Modelo vinculada a Jefferson Farfán deja en shock al anunciar embarazo con misterioso hombre: "Llegaste para completarnos"

Destacada modelo peruana que fue vinculada a Jefferson Farfán y un futbolista de Universitario, remeció las redes al anunciar que pronto dará a luz a su segundo hijo. "Nuestra familia crece", expresó emocionada en redes.

Olenka Mejía y Jefferson Farfán estuvieron envueltos en un lío judicial por su presunta relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/'X'
Olenka Mejía y Jefferson Farfán estuvieron envueltos en un lío judicial por su presunta relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/'X'
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En horas de la noche del sábado 5 de septiembre, Olenka Mejía, modelo peruana vinculada a Jefferson Farfán y quien aseguró haber tenido un romance con Piero Quispe, anunció que está esperando a su segundo hijo. La noticia la anunció mediante su cuenta oficial de Instagram, donde deja ver unas fotos de la ecografía que confirma que está en la dulce espera.

El nombre del padre de su segundo hijo es aún un misterio. Lo último que se supo de la influencer nacional fue que mantuvo una relación con el actual mediocampista de Universitario y, desde ese momento, no se le había conocido pareja oficial. En su post de redes sociales, diversos seguidores le mostraron su respaldo y le manifestaron sus mejores deseos en esta nueva etapa.

Olenka Mejía anunció con esta foto que está nuevamente embarazada.

Olenka Mejía anunció con esta foto que está nuevamente embarazada.

PUEDES VER: Olenka Mejía expone nuevos chats amenazantes tras acusar a Piero Quispe: “Me están pagando para hackearte”

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Olenka Mejía anuncia embarazo con emotivo mensaje

Luego de unos meses alejada de las redes sociales, Olenka Mejía reapareció con una noticia que dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores. La modelo celebró que se encuentra embarazada y en los próximos meses dará a luz a su segundo hijo.

“Nuestra familia crece. Llegaste para completarnos, te esperamos con mucho amor”, fue el breve, pero emotivo mensaje que acompañó a las instantáneas.

Cabe precisar que la identidad del padre del bebé que está esperando Olenka Mejía es un misterio. Lo último que se supo sobre la influencer fue que viajaba por el mundo tras exponer el romance que mantuvo con Piero Quispe, actual jugador de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Olenka Mejía confiesa que encaró a Piero Quispe por embarazo de Cielo Berríos y él rompió en llanto: "Se sinceró conmigo"

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Seguidores de Olenka Mejía la felicitan por nuevo embarazo

La sorpresa fue grande, pero eso no fue impedimento para que los buenos deseos lleguen para Olenka Mejía. Tras su gran anuncio en redes, muchos de sus seguidores le auguraron un gran futuro y celebraron con ella esta nueva etapa en su vida.

“Bendiciones, eres una excelente mami y ahora lo serás por partida doble”, “qué bendición verte en esta etapa amiga. Dios los bendiga este sábado y siempre”, “Muchas bendiciones, Ole”, fueron algunos de los comentarios en redes.

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