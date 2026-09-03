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Pamela López asegura que Paco Bazán intentó besarla y expone mensajes que le envió: "Estaba bien alegrón"

La influencer Pamela López sorprendió al hablar sobre su encuentro con Paco Bazán. En una entrevista, reveló qué mensajes le envió la actual pareja de Susana Alvarado y cómo se dio su intento de besarla.

Según indicó Pamela López, el acercamiento de Paco Bazán se produjo en 2024.
Según indicó Pamela López, el acercamiento de Paco Bazán se produjo en 2024. | Foto: composición LR/ATV/+QTV
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Pamela López sorprendió al revelar un episodio que, según afirmó, ocurrió con Paco Bazán tras el fin de su relación con Christian Cueva. La empresaria sostuvo que el conductor se contactó con ella a través de las redes sociales y que, posteriormente, coincidieron en una celebración, donde él intentó besarla.

Sus declaraciones llegaron en ‘Sin +Q Decir’, programa en el que recordó los cuestionamientos que el exarquero hizo sobre su vida en medio de la polémica por su ruptura con el popular ‘Aladino’ y la relación que entabló después con Paul Michael. Durante la entrevista, la influencer relató cómo se iniciaron las conversaciones con el actual novio de Susana Alvarado y qué ocurrió cuando coincidieron por primera vez fuera del ámbito virtual.

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Pamela López asegura que Paco Bazán intentó besarla

De acuerdo con Pamela López, Paco Bazán la agregó en redes sociales y empezó a escribirle en 2024, después de que su ruptura con Christian Cueva se hiciera pública. Según contó, las frases que recibió estaban relacionados con temas religiosos y buscaban animarla a continuar con su matrimonio. “Me comienza a mandar una serie de audios y mensajes cristianos”, señaló. Asimismo, indicó que dichas comunicaciones ya no aparecen en la conversación porque fueron eliminados recientemente por el conductor.

La exintegrante de ‘La Granja VIP Perú’ recalcó que en ese entonces no sabía quién era Bazán y que nunca antes había tenido contacto con él.

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En esa línea, López aseguró que coincidieron por primera vez en una discoteca en diciembre de ese mismo año. Según recordó, Bazán se aproximó hacia donde ella se encontraba con un grupo de amigas y fue ahí donde intentó besarla. “Él estaba celebrando. Estaba bien alegrón y se me acerca y quiso besarme”, manifestó.

La popular ‘KittyPam’ aseguró que rechazó ese acercamiento porque ella estaba “en otras”, aunque ya no era pareja de Christian Cueva. Posteriormente, indica, Bazán se dirigió hacia una de sus amigas, con quien se habrían dado “situaciones bien de avance”.

Pamela López evitó cuestionar esa conducta en particular de Paco y recordó que en ese tiempo él también estaba soltero. Además, precisó que el presentador de televisión le escribió posteriormente para pedirle disculpas, mensajes que ella aún conserva. “Esas (frases) no las borró”, declaró. También indicó que Bazán, al acercarse en la discoteca, habría intentado hablar con ella sobre lo que le envió a través de las redes sociales.

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