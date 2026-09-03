Federico Danton, hijo de Alan García, deja en shock a todos al reaparecer en foto junto a su hermana Carla

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Dantón García reapareció públicamente en redes sociales y llamó la atención de los usuarios tras posar junto a su hermana mayor, Carla García. El hijo menor del expresidente Alan García se ha mantenido alejado de la exposición mediática durante los últimos años, por lo que su reciente aparición no pasó desapercibida entre los seguidores de la familia.

La fotografía fue compartida por Carla García y muestra a ambos hermanos sonrientes mientras disfrutan de un momento juntos. Sin embargo, uno de los detalles que más comentarios provocó fue la apariencia actual de Dantón, quien luce bastante cambiado respecto de las imágenes con las que el público lo recuerda durante su niñez y adolescencia.

Los internautas rápidamente reaccionaron a la publicación y varios coincidieron en destacar el parecido del joven con su fallecido padre, Alan García. “Su clon de Alan”, escribió uno de los usuarios, mientras otro señaló: “Los genes de Alan”. También hubo quienes hicieron referencia al parecido entre los integrantes de la familia con mensajes como: “Ahí están los García”.

La imagen también provocó comentarios sobre otros miembros de la familia. Una usuaria sostuvo: “Federico tiene los ojos de su mamá y la sonrisa de Alan”, mientras que otra persona destacó la cercanía que Carla muestra con su hermano menor: “Carlita, lo importante y que te pinta es que quieres a tu hermanito y ya me ganaste el corazón, pues eso dice mucho de ti”.

Dantón García y Carla García

Aunque Dantón García suele mantener un perfil mucho más reservado que su hermana Carla, quien participa activamente en redes sociales y suele compartir distintos aspectos de su vida, cada aparición del joven genera curiosidad entre quienes siguieron durante años la trayectoria personal y política de su padre.

La nueva fotografía deja ver que Dantón ya se encuentra en una etapa muy distinta de aquella en la que fue presentado públicamente siendo apenas un niño. Su crecimiento sorprendió a numerosos usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad de señalar los rasgos que, según ellos, habría heredado del expresidente Alan García y de resaltar la unión que mantiene con su hermana.