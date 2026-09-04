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Greta Martinelli, voleibolista argentina de Rebaza Acosta, sobre el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Te lanza a la fama"

La experimentada armadora argentina, que decidió volver a la Liga Peruana de Vóley, aseguró que el torneo es una gran vitrina para las jugadoras extranjeras.

Greta Martinelli jugó por Deportivo Soan en la temporada 2024-25. Foto: composición LR/Instagram de Greta Martinelli/Liga Peruana de Vóley
Greta Martinelli jugó por Deportivo Soan en la temporada 2024-25. Foto: composición LR/Instagram de Greta Martinelli/Liga Peruana de Vóley
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En los últimos años, la Liga Peruana de Vóley se ha convertido en una vitrina para varias jugadoras extranjeras. A pocos meses para el inicio del certamen, los clubes continúan reforzándose y uno de los fichajes que sorprendió fue el de la argentina Greta Martinelli.

La experimentada voleibolista decidió afrontar una nueva etapa en el torneo luego de su paso por República Checa. La armadora de 28 años firmó por Rebaza Acosta.

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Greta Martinelli sobre el nivel de la Liga Peruana de Vóley

En una reciente entrevista con el programa 'Saque y Punto', Greta Martinelli indicó que la competitividad presente en la Liga Peruana de Vóley la posiciona de gran manera en el ámbito internacional.

"La liga peruana es muy vista, así que eso ayuda a cualquier jugadora que llegue. Más aún si no eres una jugadora tan conocida… Te lanza a la fama, por así decirlo. Ayuda mucho jugar con tanta gente, hablar con periodistas y lo competitiva que es. Te abre un panorama muy lindo si querés seguir en el vóley de alto rendimiento. Te abre lindas puertas (…)", manifestó la argentina.

"Es competitiva porque, si bien ya sabemos que hay equipos mucho más aguerridos y potentes por sus extranjeras y sus jugadoras locales, siento que el último le puede ganar al primero. En ese sentido, es competitiva; obviamente, se sabe que hay más nivel en algunos equipos, eso no lo vamos a negar, pero no podés jugar y decir: 'Bueno, juego con tal y ya está'. Tenés que estar preparada juegues contra quien juegues: desde los campeones, el subcampeón y los primeros cuatro hasta los de abajo. Hay que jugar cada partido, no decir que esto es un trámite y ya está", agregó.

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¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

De acuerdo con los últimos reportes, el inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley, que estaba proyectado para el 5 de octubre, se retrasaría hasta el 17 o 18 de dicho mes. Se espera que en los próximos días la FPV publique las bases y confirme la fecha.

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