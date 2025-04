Olenka Mejía ha vuelto a ser noticia tras ser captada con Piero Quispe. En su participación en el programa 'Magaly TV, la firme', la influencer reveló detalles personales de su relación, confirmando que mantuvieron un romance durante 2022.

Este 4 de abril, Mejía recurrió a sus redes sociales para acusar a Quispe de haber enviado personas para amenazarla luego de que ella expusiera su romance. Además, compartió las capturas de un mensaje que recibió de un número desconocido, en el que se mostraba información personal y se afirmaba que le habían pagado para hackearla.

Olenka Mejía muestra nuevos mensajes de 'hackers'

Olenka Mejía compartió en sus redes sociales un mensaje inquietante de un número desconocido con el nombre de WhatsApp "Rey del hackeo a haters". El mensaje incluía una fotografía efímera que mostraba un certificado de inscripción con su foto y firma, junto a su información personal de RENIEC. "Me están pagando para hackearte todo, eres la de Quispe, ¿no?", decía el mensaje.

La influencer también compartió su desconcierto y preocupación: "¿Quién creen que está detrás de esto? ¿Leen lo mismo que yo?", dejando en claro la gravedad de la situación. La imagen mostraba de manera evidente el certificado, lo que aumentó la alarma sobre la vulnerabilidad de su información personal.

Olenka Mejía acusó a Piero Quispe de amenazas

Horas antes de compartir los mensajes amenazantes, Olenka Mejía publicó un comunicado en el que detalló que sigue siendo víctima de amenazas y acoso tras haber expuesto su romance con Piero Quispe. "Hace días, a raíz de la reproducción de un video en el programa 'Magaly TV', me vienen llamando de distintos números de los cuales me amenazan a mí y mi familia", menciona en el comunicado del 4 de abril.

Mejía también compartió que, debido a la gravedad de la situación, ahora cuenta con un equipo de seguridad que la acompaña todo el día. "Me he visto en la obligación de contratar agentes de seguridad que están conmigo y mi familia 24/7", explicó. Además, afirmó que el mismo día de la publicación del comunicado, sufrió un hackeo en su línea telefónica.

Al sentir que tanto ella como su familia estaban en grave peligro, no dudó en acusar al futbolista Piero Quispe: "Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el Señor Piero Aldair Quispe Córdova. ¡No te tengo miedo, no me quedaré callada, no lograrás asustarme y menos amedrentarme!".