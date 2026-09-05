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Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir imágenes de un accidente vehicular que afectó considerablemente su automóvil. El joven empresario utilizó sus redes sociales para mostrar el estado en que quedó el vehículo después del impacto y expresar su frustración por lo ocurrido.

El hecho quedó registrado en las historias que el hijo del alcalde de Chaclacayo publicó en su cuenta de Instagram. En los videos y fotografías se observa que el auto rojo presentó importantes desperfectos en la zona frontal, además de daños visibles en otras partes de la carrocería. El contenido llamó la atención de sus seguidores debido a la magnitud de las afectaciones que dejó la colisión.

Auto de Sergio Baigorria quedó destrozado.

Sergio Baigorria muestra cómo quedó su auto tras accidente vehicular

Luego del accidente, Sergio Baigorria decidió compartir detalles del estado de su vehículo con sus seguidores. En una de sus publicaciones escribió: "Para cerrar el día me choque", dejando en evidencia el malestar que le provocó protagonizar este inesperado incidente.

Las imágenes permitieron apreciar con mayor detalle las consecuencias del impacto. La parte delantera del auto quedó visiblemente afectada, con el parachoques descuadrado y roto en su zona inferior. También se distinguen abolladuras en algunos paneles laterales y rayones profundos sobre la carrocería, señales que evidencian la fuerza de la colisión.

El accidente vehicular ocurrió en circunstancias que Sergio Baigorria no detalló públicamente en las publicaciones compartidas. Tampoco brindó información adicional sobre la existencia de otras personas involucradas o posibles consecuencias personales derivadas del choque.

La publicación del hermano de Alejandra Baigorria permitió conocer principalmente el impacto material que sufrió su automóvil. Sergio enfocó sus registros en los desperfectos de la carrocería y exterior del auto, mostrando a sus seguidores las zonas que resultaron dañadas tras el incidente.