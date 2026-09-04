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Jefferson Farfán enfrenta un nuevo revés judicial tras el presunto incumplimiento de una terapia psicológica ordenada por la autoridad. De acuerdo con la información expuesta por Magaly Medina en su programa, el Juzgado de Familia decidió remitir copias del expediente al Ministerio Público, medida que podría abrir una investigación penal contra el exfutbolista.

El caso se originó a raíz del proceso relacionado con Darinka Ramírez. Según el documento mostrado por la conductora de espectáculos, la 'Foquita' debía cumplir con terapias psicológicas y acreditar ante el juzgado que había acatado dicha disposición. Sin embargo, la documentación presentada por el exdeportista habría sido considerada insuficiente por la autoridad judicial, situación que complicaría su panorama legal.

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¡Hasta 8 años de cárcel! Jefferson Farfán en problemas por no asistir a sus terapias

El abogado Ysrael Castillo explicó que el Juzgado de Familia habría ejecutado el apercibimiento luego de que Jefferson Farfán no cumpliera con el requerimiento establecido. Como consecuencia, se remitieron copias del expediente al Ministerio Público para que se evalúe una posible denuncia por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Asimismo, agregó que este presunto delito contempla penas que pueden llegar hasta los ocho años de cárcel. No obstante, la remisión del expediente al Ministerio Público no significa que el exfutbolista de la selección peruana haya sido condenado ni que su ingreso a prisión esté determinado. El eventual escenario penal dependerá de las actuaciones que correspondan en esta nueva etapa.

La situación marca un cambio importante en el caso, pues el expediente deja el ámbito estrictamente familiar para pasar a conocimiento del Ministerio Público.

El origen del proceso está vinculado con la denuncia de Darinka Ramírez y las medidas dispuestas por el 15.º Juzgado de Familia, subespecialidad en Violencia contra la Mujer.

Magaly Medina revela que Jefferson Farfán no acude a sus terapias

Hace unos días, la figura de ATV sostuvo que el exjugador no habría acreditado de manera suficiente el cumplimiento de las terapias psicológicas.

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', la periodista mostró el documento atribuido al 15.º Juzgado de Familia y explicó que la resolución contemplaba medidas que Jefferson Farfán debía cumplir. Entre ellas figuraba la asistencia a terapia psicológica y la posterior presentación de documentación ante la autoridad para demostrar el cumplimiento.

Medina cuestionó además el silencio de los defensores habituales del exfutbolista y planteó que el incumplimiento podría estar relacionado con descuido, negligencia legal o una actitud de confianza frente a las disposiciones judiciales.

"Él, que anda preocupándose de que otros cumplan lo que la justicia ha ordenado, anda preocupado por si yo hice o no mi servicio comunitario", manifestó Medina antes de cuestionar directamente a Farfán. "¿Acudiste a tus terapias, sí o no?", sentenció.