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Mario Hart admite que volvería con Korina Rivadeneira por importante razón tras videos de la modelo: "Vinculado toda la vida"

El piloto Mario Hart habló sobre el vínculo que actualmente mantiene con Korina Rivadeneira tras la polémica que rodea su separación y dejó claro por qué retomaría su relación amorosa con ella.

Mario Hart confirmó que se separó de Korina Rivadeneira a inicios de 2026.
Mario Hart confirmó que se separó de Korina Rivadeneira a inicios de 2026. | Foto: composición LR/Instagram/+QTV
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Mario Hart no dudó en pronunciarse sobre Korina Rivadeneira tras los videos que publicó la modelo venezolana y las imágenes en las que aparece junto a un hombre que conducía el vehículo que la expareja mantiene registrado a nombre de ambos. En una reciente entrevista para el podcast de Daniela Cilloniz, el piloto admitió que volvería con la bailarina y explicó el motivo de esa decisión.

Las recientes polémicas en torno a Hart y Korina despertaron especulaciones sobre el vínculo que mantienen actualmente. Sin embargo, el conductor dejó claro que, más allá de cualquier circunstancia, ambos se encuentran en buenos términos.

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Mario Hart explica por qué volvería con Korina Rivadeneira

El tema surgió cuando Daniela Cilloniz le recordó a Mario Hart que había asegurado que volvería con Korina Rivadeneira si tuviera la oportunidad de retomar su relación con alguna de sus exparejas. El piloto reafirmó esa postura y reveló que, aunque se trataba de un escenario hipotético, elegiría a la modelo venezolana por encima de cualquier otra. “Sí. O sea, en el supuesto, ¿no? En el hipotético caso de que me den a escoger para volver con una de mis ex, sí, evidentemente sigo pensando que tendría que ser Korina”, admitió.

Aunque el conductor de ‘Sin +Q Decir’ no precisó si aún conserva sentimientos románticos hacia la modelo venezolana, dejó claro que su respuesta se sustentaba en el vínculo que siempre compartirán como padres de dos hijos. “Porque es la mamá de mis hijos y porque es una persona, es una mujer con la que voy a estar vinculado toda la vida, ¿no?”, explicó.

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Sobre los videos que publicó Korina Rivadeneira para contar su versión de la relación que mantuvieron durante años, Mario Hart confirmó que él y su familia se enteraron de la situación mientras se encontraba en España. No obstante, aseguró que mantienen el cariño hacia la madre de sus hijos y evitó alimentar la polémica.

Asimismo, reconoció que las declaraciones de Rivadeneira le generaron incomodidad en un primer momento. Sin embargo, destacó que actualmente la relación entre ambos transcurre con normalidad. “Al principio, evidentemente generó un fastidio, pero ahora ha vuelto a ser todo como era antes”, sentenció.

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