HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Influencer Mafe Sin R y su novia Samantha protagonizan románticas escenas en el videoclip ‘Un error’, nuevo sencillo de Emil

La influencer comparte escena con su pareja, Samantha, en un trabajo que desafía los estándares con una pareja de chicas, ofreciendo una nueva perspectiva en el mundo musical peruano.


Mafe Sin R, influencer y miembro de Zaca TV, debuta como protagonista en el videoclip ‘Un Error?’, del cantante Emil, disponible en plataformas digitales. Fotos: difusión
Mafe Sin R, influencer y miembro de Zaca TV, debuta como protagonista en el videoclip ‘Un Error?’, del cantante Emil, disponible en plataformas digitales. Fotos: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Mafe Sin R, conocida influencer e integrante de Zaca TV, continúa ampliando su faceta artística y esta vez debuta como protagonista de un videoclip musical. La creadora de contenido aparece junto a su pareja, Samantha, en 'Un Error?', el más reciente sencillo de Emil, disponible en plataformas digitales desde el 27 de agosto.

Esta participación supone una experiencia distinta para Mafe Sin R frente a las cámaras, ahora dentro de una producción vinculada a la música. En el videoclip, ella y Samantha protagonizan diversas escenas de cercanía y complicidad que acompañan la premisa central de la canción: si existe una conexión auténtica entre dos personas, ¿puede realmente considerarse un error?

"Cuando Emil me propuso participar en su videoclip, no dudé en aceptar porque he escuchado su música y me parece muy chévere. Él, como persona, también lo es. Además, que nos haya llamado a Samantha y a mí para estar en el videoclip me pareció algo muy lindo. Nunca había visto una pareja de chicas en el videoclip de un cantante peruano; me pareció algo diferente, salir de lo habitual, ya que normalmente los videoclips muestran parejas heterosexuales. Así que pensé: ‘Wow, está apostando por nosotras’. Por supuesto dije que sí", señaló Mafe Sin R.

PUEDES VER: Emil sorprende al lanzar ‘Discúlpame’, tema que sería dedicado a Austin Palao tras el fin de su amistad: "Perdí a un amigo por la tentación"

lr.pe

'Un Error?', de Emil, fue rodado en Medellín

El material audiovisual de Emil, quien también lanzó 'En tu city', fue rodado en Medellín, Colombia, ciudad reconocida como uno de los principales epicentros de la música urbana en Latinoamérica. En la producción, Mafe y Samantha encabezan una historia que gira en torno a la conexión emocional, la complicidad y los sentimientos que pueden surgir dentro de una relación.

"Cuando nos enteramos de que sería en Medellín, fue una locura, porque Samantha y yo nunca habíamos salido del país juntas. Salir del país para actuar en un videoclip fue increíble. La verdad es que la pasamos muy bien. El equipo de Emil fue increíble, todos muy talentosos. Samantha y yo nos sentimos muy cómodas. La canción nos encantó, es muy pegadiza", agregó la influencer.

La producción musical estuvo a cargo de Maya y Solid. El tema fusiona elementos urbanos con influencias del pop y una propuesta melódica inspirada en referentes internacionales, aunque adaptada al sello personal del artista peruano.

"Me siento feliz de ser parte de este proyecto. Espero que a la gente le guste tanto el clip como la canción. Estoy muy agradecida por la oportunidad, con Emil y con todos, y por darnos esta visibilidad a la comunidad", expresó sobre su nueva experiencia en el mundo audiovisual.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Emil presenta ‘En tu city’, tema que forma parte de su nuevo EP ‘Round 2: Fue culpa del verano’

Emil presenta ‘En tu city’, tema que forma parte de su nuevo EP ‘Round 2: Fue culpa del verano’

LEER MÁS
Emil sorprende al lanzar ‘Discúlpame’, tema que sería dedicado a Austin Palao tras el fin de su amistad: "Perdí a un amigo por la tentación"

Emil sorprende al lanzar ‘Discúlpame’, tema que sería dedicado a Austin Palao tras el fin de su amistad: "Perdí a un amigo por la tentación"

LEER MÁS
Emil celebra que el remix de ‘Piola de Flow’, junto a Lorduy, figure en el puesto número 2 en Spotify Perú

Emil celebra que el remix de ‘Piola de Flow’, junto a Lorduy, figure en el puesto número 2 en Spotify Perú

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025