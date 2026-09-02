Mafe Sin R, influencer y miembro de Zaca TV, debuta como protagonista en el videoclip ‘Un Error?’, del cantante Emil, disponible en plataformas digitales. Fotos: difusión

Mafe Sin R, influencer y miembro de Zaca TV, debuta como protagonista en el videoclip ‘Un Error?’, del cantante Emil, disponible en plataformas digitales. Fotos: difusión

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Mafe Sin R, conocida influencer e integrante de Zaca TV, continúa ampliando su faceta artística y esta vez debuta como protagonista de un videoclip musical. La creadora de contenido aparece junto a su pareja, Samantha, en 'Un Error?', el más reciente sencillo de Emil, disponible en plataformas digitales desde el 27 de agosto.

Esta participación supone una experiencia distinta para Mafe Sin R frente a las cámaras, ahora dentro de una producción vinculada a la música. En el videoclip, ella y Samantha protagonizan diversas escenas de cercanía y complicidad que acompañan la premisa central de la canción: si existe una conexión auténtica entre dos personas, ¿puede realmente considerarse un error?

"Cuando Emil me propuso participar en su videoclip, no dudé en aceptar porque he escuchado su música y me parece muy chévere. Él, como persona, también lo es. Además, que nos haya llamado a Samantha y a mí para estar en el videoclip me pareció algo muy lindo. Nunca había visto una pareja de chicas en el videoclip de un cantante peruano; me pareció algo diferente, salir de lo habitual, ya que normalmente los videoclips muestran parejas heterosexuales. Así que pensé: ‘Wow, está apostando por nosotras’. Por supuesto dije que sí", señaló Mafe Sin R.

'Un Error?', de Emil, fue rodado en Medellín

El material audiovisual de Emil, quien también lanzó 'En tu city', fue rodado en Medellín, Colombia, ciudad reconocida como uno de los principales epicentros de la música urbana en Latinoamérica. En la producción, Mafe y Samantha encabezan una historia que gira en torno a la conexión emocional, la complicidad y los sentimientos que pueden surgir dentro de una relación.

"Cuando nos enteramos de que sería en Medellín, fue una locura, porque Samantha y yo nunca habíamos salido del país juntas. Salir del país para actuar en un videoclip fue increíble. La verdad es que la pasamos muy bien. El equipo de Emil fue increíble, todos muy talentosos. Samantha y yo nos sentimos muy cómodas. La canción nos encantó, es muy pegadiza", agregó la influencer.

La producción musical estuvo a cargo de Maya y Solid. El tema fusiona elementos urbanos con influencias del pop y una propuesta melódica inspirada en referentes internacionales, aunque adaptada al sello personal del artista peruano.

"Me siento feliz de ser parte de este proyecto. Espero que a la gente le guste tanto el clip como la canción. Estoy muy agradecida por la oportunidad, con Emil y con todos, y por darnos esta visibilidad a la comunidad", expresó sobre su nueva experiencia en el mundo audiovisual.