Homero Cristalli estrena la cuarta temporada del magazine ‘Vida y empresa’ por ATV+: “Queremos mostrar el lado más humano del éxito
El magazín empresarial, de Homero Cristalli, promete una propuesta renovada, centrada en historias de éxito y constancia de empresarios y emprendedores. Secciones sobre gastronomía y el especial 'Mujeres poderosas' marcarán la temporada.
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Este sábado 5 de septiembre, a las 7.00 p. m., se estrena la cuarta temporada de 'Vida y empresa', bajo la conducción de Homero Cristalli y la producción de Blamy Morán. Este magazín empresarial, que se transmitirá por ATV+, llega con una propuesta renovada, más dinámica y cercana, en la que los negocios, el emprendimiento, la innovación, la gastronomía y el estilo de vida serán el punto de partida para conocer historias de éxito, talento y constancia.
En esta nueva etapa de 'Vida y empresa', el programa contará con la participación de empresarios, emprendedores y destacadas figuras públicas, quienes compartirán sus experiencias, proyectos y los retos que tuvieron que superar para cumplir sus metas.
"Queremos mostrar el lado más humano del éxito. Detrás de cada empresa, emprendimiento o personaje existe una historia marcada por el esfuerzo, las decisiones complejas y la perseverancia. Esta temporada busca inspirar, pero también ofrecer herramientas, ideas y nuevas perspectivas a quienes tienen el sueño de construir su propio camino", comenta Homero Cristalli, quien contó cómo fue despedido de La Tinka.
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'Vida y empresa' contará con grandes sorpresas
Esta nueva edición de 'Vida y empresa' apuesta por un formato que trasciende las entrevistas convencionales. El magazín ofrecerá encuentros con reconocidos empresarios y figuras del ámbito público, quienes contarán cómo desarrollaron sus carreras y proyectos profesionales. Además, incorporará secciones enfocadas en gastronomía, eventos, ferias y tendencias, así como el esperado especial 'Mujeres poderosas', segmento que busca reconocer el liderazgo femenino y dar visibilidad a mujeres que vienen destacando en diferentes sectores.
Entre las personalidades que serán parte de esta temporada figuran Natalia Salas, Marina Mora, Rossana Fernández Maldonado, Connie Chaparro, Alexandra Graña, Javier Valdés, Tito Vega, Jackie Vásquez, Diego Seyfarth y Fiorella Flores, entre otros invitados.
"Estamos apostando por una producción 360°. Buscamos que cada historia trascienda la pantalla y tenga también presencia en nuestras plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de conectar con una audiencia cada vez mayor. Queremos acercar el universo empresarial al público de una manera entretenida, humana e inspiradora, demostrando que detrás de cada logro existe una historia capaz de impulsar a otros", explica Blamy Morán, productora de 'Vida y empresa'.
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