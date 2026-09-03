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Magaly Medina arremete contra Janet Barboza por asegurar que César Sánchez Chavesta es un "gran profesional" pese a denuncia de Naldy Saldaña

Janet Barboza provocó rechazo en figuras como Magaly Medina al defender la trayectoria de César Sánchez, exdirector de La Bella Luz que fue denunciado por Naldy Saldaña por presunto acoso sexual.

Magaly Medina rechazó la posición de Janet Barboza, quien defendió la trayectoria de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz.
Magaly Medina rechazó la posición de Janet Barboza, quien defendió la trayectoria de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. | Foto: composición LR/ATV/América
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Magaly Medina no pudo ocultar su indignación ante las recientes declaraciones de Janet Barboza, quien aseguró que César Sánchez Chavesta es un “gran profesional” por su trayectoria en La Bella Luz en medio de la denuncia por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos, presentada por Naldy Saldaña.

A través de su programa, la periodista rechazó la postura de la popular ‘Rulitos’ y dejó claro que, para ella, no es posible separar la calidad profesional de la calidad humana. Las palabras de Barboza también tuvieron una amplia repercusión en redes sociales.

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Magaly Medina arremete contra Janet Barboza por comentario sobre César Sánchez Chavesta

La ‘Urraca’ no se guardó nada y cuestionó con dureza las declaraciones de Janet, a quien señaló por supuestamente perjudicar con su postura a las víctimas de acoso sexual. “Solo a una patera y sobona profesional se le podría permitir dar estos semejantes comentarios atentatorios contra las personas que han sufrido este tipo de violencia”, manifestó Magaly.

En esa línea, Medina sostuvo que los valores no pueden desligarse del desempeño laboral. “No puede ser alguien un gran profesional si eres un acosador, un golpeador, un maltratador. No puedes diferenciar una cosa de la otra. La calidad humana va muy ligada a la calidad profesional”, declaró. La periodista reforzó su posición al señalar que, en la actualidad, muchas personas incluso descartan trabajar con alguien que tiene antecedentes de infidelidad, aun cuando eso les genere un perjuicio económico.

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Magaly Medina también dejó entrever que Janet Barboza refleja sus propios principios con esas declaraciones. “Eso habla de tu calidad moral, de tu calidad ética. En la vida te mueves por ciertos valores, por cierta escala de valores y tienes principios que no puedes transgredir”, agregó. Finalmente, insistió en que una denuncia por maltrato o acoso sí afecta la imagen profesional de una persona. “Claro que resta, claro que sí”, puntualizó.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre César Sánchez Chavesta?

Horas antes, Janet Barboza se pronunció en ‘América Hoy’ sobre el exdirector musical César Sánchez Chavesta, quien fue separado de La Bella Luz tras la difusión pública de la denuncia de Naldy Saldaña por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos.

La conductora dejó claro que, desde su punto de vista, una acusación que aún se encuentra bajo investigación no invalida el aporte de Sánchez a la orquesta fundada por su primo, Óscar Custodio.

“El hecho de que César Sánchez sea un presunto acosador, porque no está juzgado, no hay una sentencia en su contra, y tenemos que llamarlo así a través de los videos en contra de Naldy Saldaña… no le quita que sea un gran profesional. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ese hombre es el creador de muchísimos éxitos de La Bella Luz y, si don Óscar Custodio confió en él para que se haga cargo de la parte musical de su agrupación, es porque definitivamente es bueno”, aseguró.

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