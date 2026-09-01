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Magaly cuestiona a Gisela Valcárcel por decir que financiaría despedida de ‘El Gran Show’: “Sabemos de qué pie cojeas”

La popular 'Señito' anunció en el streaming de María Pía que estaría dispuesta a pagar 12 programas especiales para cerrar el ciclo de 'El Gran Show'.

Magaly cuestiona a Gisela Valcárcel por decir que financiaría despedida de ‘El Gran Show’. Foto: Composición LR
Magaly cuestiona a Gisela Valcárcel por decir que financiaría despedida de ‘El Gran Show’. Foto: Composición LR
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Gisela Valcárcel volvió a referirse a ‘El Gran Show’ y manifestó su deseo de realizar 12 programas especiales para despedir el formato. La conductora señaló que incluso estaría dispuesta a financiar estas ediciones, aunque reconoció que todavía no sabe dónde podría llevarlas a cabo.

“Me gustaría hacer 12 especiales de ‘El Gran Show’. Me encantaría para decir gracias. Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Creo que el Gran Show merece una despedida. No sé dónde lo voy a hacer”, comentó Gisela.

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Magaly Medina cuestiona propuesta de Gisela sobre ‘El Gran Show’

En la última emisión de Magaly TV, la firme, las palabras de la ‘Señito’ no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien cuestionó a Gisela por presentar su propuesta de una manera que podría despertar el interés de los canales de televisión.

“Ella misma se empaquetó, se hizo un lazo y dijo: el programa merece tener un gran cierre, un gran final. Yo estaría dispuesta a financiarla. […] Ella eso dice para que un incauto de alguna televisora diga: ‘Ah, ella lo va a financiar, hay que traerla’”, comentó.

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Asimismo, también a la imagen de desprendimiento que, según su apreciación, la reconocida conductora estaría proyectando con esta propuesta.

“Lo que me causa ruido siempre es cuando la gente dice cosas para que el público piense que es una persona desprendida: ‘Ay, es que yo me lo puedo pagar’. Sí, claro. Ay, Gisela, por Dios. Ya te conocemos. Acá sí sabemos de qué pie cojeas”, sostuvo.

Gerente general de Latina estaría en conversaciones con Gisela

En otro momento, la ‘Urraca’ señaló que la propuesta de Gisela Valcárcel en el streaming de María Pía habría encontrado interés en Latina, pues recientemente Eric Jurgensen, gerente general del canal, afirmó que existen conversaciones con la conductora.

“Hay alguien que sí agarró la oferta en el aire y es su amigo Jurgensen, gerente general de Latina, que ya salió a declarar que, por supuesto, ya están en conversaciones. […] Ella tiró la carnada y en Latina mordieron el anzuelo”, indicó.

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