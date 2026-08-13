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Viviana Rivasplata reaparece y presume a su esposo tras ser acusada de separar a Gisela Valcárcel de Roberto Martínez: “Hermoso”

La exmodelo Viviana Rivasplata fue señalada de ocasionar el divorcio de Gisela Valcárcel con el exfutbolista Roberto Martínez.

Viviana Rivasplata tiene dos hijos con su esposo empresario. Foto: Composición LR/Instagram.
Viviana Rivasplata tiene dos hijos con su esposo empresario. Foto: Composición LR/Instagram.
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Viviana Rivasplata reapareció luego de la polémica en la que fue señalada de haberse involucrado con el exfutbolista Roberto Martínez cuando este aún era esposo de Gisela Valcárcel, situación que terminó con el divorcio de la popular 'Señito'.

Sin embargo, la exmodelo de 48 años todavía no se ha pronunciado sobre aquel escándalo ni ha dado su descargo. Ahora, decidió hacer oídos sordos a las críticas y utilizó su cuenta oficial de Instagram para presumir a su esposo, el empresario norteamericano Bruce Greifenstein, con quien tiene dos hijos.

Viviana Rivasplata dedicó emotivo mensaje a su esposo. Foto: Instagram.

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Viviana Rivasplata presume a su esposo empresario tras acusación de separar a Gisela

Viviana Rivasplata compartió una serie de fotografías en las que se muestra muy enamorada y cariñosa junto a su esposo Bruce Greifenstein, con quien contrajo matrimonio en 2012. Ambos asistieron a un evento gastronómico en Miraflores, donde la exmodelo le dedicó románticas palabras al padre de su hijo:

"Salidita con mi amor. La pasamos hermoso en el aniversario de Paco Yonque. Muchos amigos, música, lindo ambiente y excelente comida", escribió Rivasplata. En las imágenes, ella lució un elegante vestido junto a su esposo.

Cabe recordar que Viviana Rivasplata se casó en dos ocasiones. La primera fue con el exfutbolista Roberto Martínez (mayo 2002 al 2005). Posteriormente, contrajo matrimonio con el empresario extranjero Bruce Greifenstein en 2012, en República Dominicana. La pareja tiene dos hijos, Patrick y Tarek.

En una entrevista, la exreina de belleza contó que conoció a su actual esposo en las playas de Pimentel, Chiclayo, su ciudad natal, en 1992.

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Gisela Valcárcel llora tras recordar infidelidad de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata

Durante una entrevista reciente, Gisela Valcárcel habló con sinceridad sobre su fallido matrimonio con Roberto Martínez, que terminó por culpa de una infidelidad. La llamada 'reina del mediodía' rompió en llanto al recordar las portadas de los medios de comunicación que mostraban a su esposo junto a la modelo Viviana Rivasplata.

"Iba por la calle y veía un titular, y los titulares eran de la vida linda que él tenía en ese momento… Yo estaba tumbada. Allí no hay buenos deseos porque estás muy triste, te quedas como desmayada, pero ni siquiera has perdido la consciencia, solamente estás en el suelo, tus emociones se multiplican", declaró.

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