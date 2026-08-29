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Youna pide perdón tras ser criticado por atacar a Samahara Lobatón en reality internacional: “Hay cosas fuera de contexto”

Jonathan Horna, conocido como Youna, se disculpó por su comportamiento en el programa y aclaró que sus acciones podrían haberse malinterpretado fuera de contexto en redes sociales.

Youna pidió disculpas por su comportamiento en el reality 'La Prisión de Destino 2', programa que fue cancelado debido a una supuesta intervención del ICE en la residencia de grabación.
Youna pidió disculpas por su comportamiento en el reality 'La Prisión de Destino 2', programa que fue cancelado debido a una supuesta intervención del ICE en la residencia de grabación.
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El último viernes 28 de agosto, 'La Prisión de Destino 2' se habría cancelado por una supuesta intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la residencia donde se graba el programa, por lo que la producción del reality decidió devolverles su teléfono a todos los participantes para que puedan contar a sus familiares y seguidores que se encuentran bien.

Jonathan Horna, conocido como Youna, aprovechó para pronunciarse en sus redes sociales, luego de recibir una ola de críticas por la forma en la que ha tratado a la madre de su hija, Samahara Lobatón, en el reality grabado en Miami y emitido por YouTube. Asimismo, el creador de contenido pidió disculpas por algunas de sus acciones que, según él, se han malinterpretado.

"Quiero decirles que hay muchas cosas fuera de contexto que se salen mediante las redes sociales. Tienen que entender que esto es un reality. Lo siento mucho si algunas de mis acciones se han visto mal detrás de una cámara. Las cosas que pasan en un reality a veces se ven muy fuerte y no es nada como lo que está pasando aquí adentro. Pido disculpas si algunos de mis actos se vieron mal. Los quiero mucho y perdónenme", manifestó Youna, quien fue desmentido por la hermana de Samahara.

PUEDES VER: Samahara Lobatón genera polémica en reality internacional tras revelarse que deseó que Youna pierda la vida por leucemia que padece

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Youna se pronuncia tras cancelación de 'La Prisión de Destino 2'

Por otro lado, Youna se pronunció en redes sociales sobre la interrupción de forma abrupta de la transmisión en vivo del reality 'streaming' y ante las especulaciones de una supuesta intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la residencia donde se grababa el programa desde el viernes 21 de agosto, Youna descartó problemas con las autoridades estadounidenses.

"No puedo dar información. Yo tengo permiso para trabajar, estoy de manera legal acá. Que mi familia sepa que estoy bien", manifestó el ex de Samahara Lobatón en declaraciones al periodista Samuel Suárez.

Asimismo, Youna fue consultado sobre el futuro del programa y su posible regreso, a lo que recalcó que no puede brindar mayores detalles por acuerdos de confidencialidad con el reality. "No tengo permitido dar información sobre lo que va a pasar. No me quiero meter en problemas", añadió.

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