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Corte de Tumbes destaca en atletismo de los Juegos Nacionales Judiciales 2026

La delegación de Tumbes logró medallas en pruebas individuales y de postas durante los Juegos Nacionales Judiciales 2026.

Deportistas de la Corte de Tumbes destacaron en atletismo nacional. Foto: difusión.
Deportistas de la Corte de Tumbes destacaron en atletismo nacional. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes expresa su reconocimiento y felicitación a los servidores y servidoras que representaron a la institución en la disciplina de atletismo durante los Juegos Nacionales Judiciales 2026, obteniendo importantes resultados en pruebas individuales y de postas.

En la prueba individual de 100 metros varones – libre, Jhon Sleiter Peralta Matamoro obtuvo la medalla de oro, mientras que Cesar Abrahan Enco Saavedra alcanzó la medalla de bronce. En 100 metros damas – libre, Tania Elizabeth Silva Reto consiguió la medalla de plata; y en 100 metros damas – senior, Carmen Mónica Porras Dioses logró la medalla de oro.

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En las pruebas grupales, la delegación tumbesina también destacó con la medalla de oro en postas mixtas 4×100, integrada por Jhon Sleiter Peralta Matamoro, Tania Elizabeth Silva Reto, Gaby Balladares del Rosario y Cesar Abrahan Enco Saavedra.

Asimismo, el equipo conformado por Tania Elizabeth Silva Reto, Fátima del Carmen Díaz Satalaya, Sheydy López Casariego y Gaby Balladares del Rosario obtuvo la medalla de bronce en postas damas 4×100.

La participación de la delegación contó también con el acompañamiento del Dr. Perú Valentín Jiménez La Rosa, presidente de la Comisión de Deporte de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, quien respaldó la presencia institucional en esta competencia y destacó el esfuerzo y compromiso demostrado por los integrantes del equipo.

PUEDES VER: Corte de Tumbes: ¿cómo fortalece el acceso a la justicia para personas con discapacidad? | tumbes | La República

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Estos resultados reflejan la disciplina, constancia y trabajo en equipo de los deportistas de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, quienes dejaron en alto el nombre de la institución en esta competencia nacional.

La Presidencia de la Corte felicita a cada uno de los participantes por su destacada representación y por contribuir, a través del deporte, al fortalecimiento de la integración y el compañerismo dentro de la comunidad judicial.

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