Los geólogos utilizaron un gravímetro para registrar variaciones de densidad en el subsuelo en 232 puntos del terreno en Utah, Estados Unidos. | Foto: Universidad de Utah

Los geólogos utilizaron un gravímetro para registrar variaciones de densidad en el subsuelo en 232 puntos del terreno en Utah, Estados Unidos. | Foto: Universidad de Utah

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Bajo una extensa capa de escombros en las laderas del monte Timpanogos, Estados Unidos, un glaciar rocoso ocultaba una enorme masa congelada, capaz de llenar 600 piscinas olímpicas e igualar el tamaño de la Gran Pirámide de Guiza. Un estudio pionero de la Universidad de Utah examinó por primera vez su estructura interna para determinar la cantidad exacta de agua almacenada en el subsuelo de este campo de piedras sueltas.

La investigación, divulgada en la revista Journal of Geophysical Research: Earth Surface, analizó uno de los 836 glaciares rocosos identificados con imágenes satelitales en ese territorio. A diferencia de las masas de hielo convencionales, estas formaciones situadas en el estado norteamericano permanecen ocultas bajo fragmentos de roca, lo que facilita que pasen inadvertidas ante el ojo humano.

¿Cómo descubrieron una enorme reserva de hielo oculta en Utah, Estados Unidos?

Durante el otoño de 2024, el investigador Bronson Cvijanovich realizó seis expediciones al glaciar rocoso Timpanogos. Con un gravímetro de alta precisión, la Universidad de Utah midió la aceleración gravitatoria en 232 puntos distribuidos sobre el terreno para detectar variaciones de densidad entre el suelo y el material bajo la superficie, según el geofísico Michael Thorne tras corregir las alteraciones causadas por el relieve y la altitud.

El glaciar rocoso de Timpanogos almacena suficiente agua congelada como para llenar 600 piscinas olímpicas. El glaciar rocoso de Timpanogos almacena suficiente agua congelada como para llenar 600 piscinas olímpicas

Posteriormente, el equipo de científicos aplicó estadística bayesiana mediante procesamiento informático durante meses con el fin de reconstruir el yacimiento subterráneo en tres dimensiones. El modelo computacional reveló cerca de 1,5 millones de metros cúbicos de agua congelada cerca de Salt Lake City y Provo, un volumen equivalente a 600 albercas olímpicas o la Gran Pirámide de Guiza.

“El glaciar rocoso Timpanogos es sorprendentemente rico en hielo: está compuesto por un 83% de hielo y un 17% de roca suelta”, señaló Cvijanovich en el comunicado institucional. Esta masa hídrica oculta bajo una montaña de EE.UU. representa una importante reserva hídrica ante el cambio climático en la región.

¿Por qué este hallazgo revoluciona la medición de las reservas hídricas ocultas?

El estudio ofrece un método para calcular reservas imposibles de examinar mediante fotografías aéreas. Aunque los satélites delimitan la extensión de los glaciares rocosos, no determinan la profundidad, estructura interna ni volumen. Tras analizar Timpanogos, los expertos establecieron una relación matemática entre la superficie visible y el almacenamiento subterráneo, aplicable a formaciones similares del planeta.

Esta masa hídrica oculta bajo una montaña de EE.UU. representa una importante reserva hídrica ante el cambio climático en la región. Foto: Universidad de Utah

Una segunda investigación en Geophysical Research Letters reveló el origen de esos sistemas: derrumbes de paredones montañosos cubren constantemente la nieve y la aíslan bajo escombros. “En la cordillera Wasatch, las propias montañas se erosionan y entierran la nieve, y por eso existen los glaciares rocosos”, explicó el glaciólogo Leif Anderson. El trabajo descarta que ese cuerpo constituya un vestigio directo de la última era glacial, sugiriendo un desarrollo durante milenios posteriores a la fusión helada.

La importancia del hallazgo trasciende a Utah, donde existen unos 50.000 cuerpos rocosos conocidos que albergarían aproximadamente 48 gigatones de agua dulce a nivel global. Los 836 registros en el estado norteamericano retienen un gigatón (un kilómetro cúbico). “Hay mucho hielo oculto en las montañas de Utah; cuando caminamos sobre rocas sueltas, no advertimos que puede haber 120 pies —unos 36 metros— de hielo bajo nuestros pies”, afirmó Anderson.