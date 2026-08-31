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‘Magaly TV: La firme’ reveló la identidad del misterioso amigo de Korina Rivadeneira, quien fue captado junto a la modelo mientras manejaba la camioneta que le pertenece a Mario Hart y a la venezolana el pasado jueves 27 de agosto.

Si bien no hubo alguna imagen comprometedora que deje entrever que la influencer estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, llamó la atención que el joven se mostrara muy atento con la conductora de televisión.

Incluso, se dio el tiempo de esperar a Korina hasta que terminara sus trámites en migraciones para luego trasladarse juntos a otro lugar. Este hecho hizo que el programa de ATV lo apodara como el ‘chofer’ de la modelo. Sin embargo, no sería exactamente así, pues el espacio de Magaly Medina reveló de quién se trataría, su nacionalidad y a qué se dedicaría.

Magaly Medina destapó la identidad del amigo de Korina Rivadeneira. Foto: ATV.

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¿Quién es el misterioso amigo de Korina Rivadeneira?

Según el reportaje de ‘Magaly TV: la firme’, se trata del modelo Enmanuel José Parrado, aficionado al gimnasio y al surf. Es de nacionalidad venezolana y también se desempeña como creador de contenido para un cantante de su país, pese a que tiene como profesión la topografía.

Sin embargo, tanto Parrado como la exnovia de Mario Hart ya habían sido captados juntos a inicios de julio, cuando recolectaban víveres para los damnificados del terremoto en Venezuela. Incluso, la misma Korina Rivadeneira publicó historias en Instagram donde destacaba lo bonito que es viajar como copiloto en su camioneta, aunque evitó etiquetar a su misterioso ‘amigo’ con el objetivo de mantenerlo oculto.

Magaly Medina desliza si el modelo venezolano sería posible pareja de Korina Rivadeneira

Uno de los detalles que más llamó la atención del informe fue que, luego de que Korina Rivadeneira finalizara su reunión en migraciones durante la tarde, se dirigió inmediatamente a comprar un menú en la calle. Sin embargo, la modelo compró dos, aparentemente uno para ella y otro para su amigo Enmanuel Parrado.

Las cámaras la captaron y ella se mostró algo nerviosa, ya que sospechaba que estaba siendo grabada. Lo peculiar ocurrió minutos después, cuando el modelo bajó de la camioneta, miró hacia ambos lados con gafas negras y compró un menú para él. Este hecho llamó la atención de Magaly Medina, quien comentó que la venezolana no practica el 50/50 como lo hacía con Mario Hart.

Ante esta situación, la conductora lanzó una hipótesis sobre el vínculo entre ambos. Magaly señaló que, si Enmanuel fuera únicamente el chofer de Korina, ella podría haberle comprado la comida; sin embargo, al no hacerlo, consideró que podría existir otro tipo de relación entre ellos.