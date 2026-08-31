Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos
Un reportaje de Willax reveló que los registros migratorios del ministro Chang y la excongresista coinciden no solo en los destinos, sino también en las fechas exactas de salida y retorno al Perú.
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Tania Ramírez presentó su renuncia este lunes 31 de agosto como representante del Ministerio de Educación (Minedu) ante el directorio de la Derrama Magisterial, cargo que ocupó desde el 3 de agosto de 2026.
Su renuncia se da tras un reportaje de Willax que reveló que coincidió en tres viajes al extranjero con el ministro de Educación, José Chang Escobedo, quien la había designado para el cargo poco después de asumir la cartera. La dimisión fue aceptada mediante Resolución Ministerial firmada por el propio Chang.
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“Aceptar la renuncia formulada por la señora Tania Estefany Ramírez García, como miembro representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial”, se lee.
Tania Ramírez renuncia.
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