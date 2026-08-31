HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     
Política

Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

Un reportaje de Willax reveló que los registros migratorios del ministro Chang y la excongresista coinciden no solo en los destinos, sino también en las fechas exactas de salida y retorno al Perú.

Tania Ramírez es cuestionada por viajes con el ministro de Educación, José Antonio Chang. Foto: Congreso.
Tania Ramírez es cuestionada por viajes con el ministro de Educación, José Antonio Chang. Foto: Congreso.
Escuchar
Resumen
Compartir

Tania Ramírez presentó su renuncia este lunes 31 de agosto como representante del Ministerio de Educación (Minedu) ante el directorio de la Derrama Magisterial, cargo que ocupó desde el 3 de agosto de 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

Su renuncia se da tras un reportaje de Willax que reveló que coincidió en tres viajes al extranjero con el ministro de Educación, José Chang Escobedo, quien la había designado para el cargo poco después de asumir la cartera. La dimisión fue aceptada mediante Resolución Ministerial firmada por el propio Chang.

TE RECOMENDAMOS

INACCIÓN DEL GOBIERNO DE KEIKO COBRA VÍCTIMAS EN TRUJILLO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Aceptar la renuncia formulada por la señora Tania Estefany Ramírez García, como miembro representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial”, se lee.

Tania Ramírez renuncia.

Tania Ramírez renuncia.

Noticia en desarrollo…

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Minedu realizará mantenimiento de techos de 27 mil colegios en riesgo ante lluvias por el fenómeno El Niño

Minedu realizará mantenimiento de techos de 27 mil colegios en riesgo ante lluvias por el fenómeno El Niño

LEER MÁS
Declaran en emergencia la infraestructura educativa pública nacional: más de 31.000 colegios estarían en riesgo de colapso

Declaran en emergencia la infraestructura educativa pública nacional: más de 31.000 colegios estarían en riesgo de colapso

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario de S/487 a fines de agosto: ¿cómo saber si accedes a este beneficio?

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario de S/487 a fines de agosto: ¿cómo saber si accedes a este beneficio?

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

LEER MÁS
"Liderazgo de las Fuerzas Armadas": la propuesta del Ejecutivo que contradice el pedido de facultades

"Liderazgo de las Fuerzas Armadas": la propuesta del Ejecutivo que contradice el pedido de facultades

LEER MÁS
Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

LEER MÁS
Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

LEER MÁS
Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025