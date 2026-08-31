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Alejandra Baigorria impacta al revelar si paga 50/50 con su esposo Said Palao: “Eso no está mal”

La empresaria Alejandra Baigorria también decidió aclarar en ‘Amor y fuego’ si dividía los gastos con Mario Hart, su expareja, tal como aseguró hacerlo Korina Rivadeneira durante su relación con el piloto.

Alejandra Baigorria habló con 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandra Baigorria habló con 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Instagram.
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Alejandra Baigorria fue consultada por ‘Amor y fuego’ sobre la polémica del 50/50 entre parejas, luego de las declaraciones de Korina Rivadeneira sobre la forma en que manejaba los gastos durante su relación con Mario Hart, justamente expareja de la ‘Gringa de Gamarra’. La influencer prefirió marcar distancia del conflicto y aseguró que no le corresponde opinar sobre la relación de terceros.

Sin embargo, la rubia sí fue consultada sobre cómo maneja el dinero dentro de su matrimonio con Said Palao. Aunque evitó confirmar si ambos pagan exactamente la mitad de cada gasto, explicó que tienen acuerdos económicos propios y que estos pueden variar según las circunstancias de cada pareja.

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Alejandra Baigorria revela si paga 50/50 con Said Palao

Alejandra Baigorria explicó cómo maneja los gastos junto a su esposo, Said Palao. La empresaria dejó claro que no existe una fórmula que todas las parejas deban seguir y consideró que las decisiones económicas corresponden únicamente a cada matrimonio.

“Cada pareja toma sus decisiones. Creo que son acuerdos personales y no hay por qué meterse”, señaló la ‘Gringa de Gamarra’. Al hablar específicamente de su relación con el modelo, explicó que ambos comparten algunos gastos, aunque no aseguró que tengan un sistema de 50/50 para absolutamente todo.

“Somos esposos y nos dividimos los gastos en algunas cosas”, detalló Baigorria. Además, recordó las charlas que tuvo con un padre antes de casarse y destacó que una de las enseñanzas que recibió fue que una pareja debe permanecer unida tanto en los buenos como en los malos momentos.

“Dios quiera que en algún momento nos esté yendo bien a ambos, y Dios quiera que sí, en algún momento le vaya mal a uno, el otro esté para apoyar, para eso es un matrimonio, ¿si no para qué te casas?”, manifestó la empresaria al explicar su manera de entender el matrimonio.

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Alejandra Baigorria evita revelar cómo manejaba los gastos con Mario Hart

La empresaria también fue consultada por ‘Amor y fuego’ sobre si durante su relación con Mario Hart aplicaban el famoso 50/50. Baigorria prefirió no entrar en detalles y aseguró que han pasado tantos años desde aquella relación que ya ni recuerda cómo manejaban sus gastos.

“Ya ni me acuerdo. Eso fue hace tantos años. ¿Para qué echar más leña al fuego?”, respondió la empresaria. Además, explicó que no considera adecuado opinar sobre la situación entre Hart y Korina Rivadeneira, pues se trata de acuerdos personales de una pareja en los que no quiere involucrarse.

 

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