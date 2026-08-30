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Magaly Medina pone un alto a Yaco Eskenazi por exponer sus problemas económicos con Natalie Vértiz

Magaly Medina dejó en claro que no comparte los comentarios de Yaco Eskenazi que terminaron escandalizando a todos.

Magaly Medina contra Yaco
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Magaly Medina no pasó por alto las declaraciones de Yaco Eskenazi sobre los gastos que comparte con Natalie Vértiz. La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ reaccionó a los comentarios del exchico reality y cuestionó que haya expuesto públicamente detalles relacionados con la economía de su matrimonio. Además, mostró una postura favorable hacia la exreina de belleza.

El tema llegó al programa de Medina luego de que Yaco Eskenazi contara durante una presentación junto al ‘Loco’ Wagner que estaría atravesando algunas diferencias con Natalie por la manera en que ambos asumen determinados pagos. Según relató, la pareja habría establecido acuerdos para dividir algunos gastos, aunque actualmente sentiría que una mayor parte de las responsabilidades económicas recaería sobre él.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi expone deuda y le reclama a Natalie Vértiz por no apoyarlo: "Estoy condenado a pagar"

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“La verdad es que tengo deudas y parece que solo yo estoy condenado a pagar las deudas, porque no sé por qué Natalie piensa que ella no las tiene que pagar”, manifestó el conductor.

Yaco Eskenazi compara a Natalie Vértiz con la Sunat

Durante su intervención, Yaco explicó que una de las situaciones que habría generado su molestia estuvo relacionada con el pago del profesor de violín de sus hijos y un viaje familiar.

El también actor contó que intentó recordarle a Natalie los montos que, según su versión, ella tendría pendientes con él. “Sabes qué me he dado cuenta. Natalie cobra como la Sunat, pero no paga”, comentó.

Yaco continuó relatando el supuesto intercambio que tuvo con su esposa cuando ella le pidió que pagara algunos gastos.

“Ahora me llamó por el profe de violín y un viaje familiar. Yo le digo 10-10 y ella me dice: ‘Hay que pagar del profe’ y le digo: ‘Págalo tú y me descuentas de lo que me debes’, pero ahí me mira y me dice: ‘Deposita nomás’. Me hace pagar cosas y no me paga lo mío”, aseguró.

Sus declaraciones generaron comentarios en redes sociales y también fueron analizadas en el programa de Magaly Medina.

Magaly Medina sale en defensa de Natalie Vértiz

Al abordar el tema en su programa, Magaly Medina cuestionó la decisión de Yaco Eskenazi de contar públicamente las diferencias económicas que tendría con Natalie Vértiz.

La conductora consideró que la manera en que el exchico reality presentó sus reclamos no habría sido la más adecuada y mostró su respaldo a la exreina de belleza.

“Eso me sonó muy feo. No me cuadra”, afirmó Medina durante su programa.

La periodista dejó entrever que este tipo de asuntos deberían resolverse dentro de la pareja y no exponerse frente al público. Sus comentarios generaron una nueva controversia alrededor de Yaco y Natalie, quienes nuevamente se encuentran en el centro de la atención mediática.

Por ahora, Natalie Vértiz no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de su esposo ni sobre los supuestos gastos pendientes que este mencionó.

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