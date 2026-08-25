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Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

¡Lo contó todo! En una reciente entrevista con Magaly Medina, Alonso Grimaldo confirmó todos los rumores y destapó que viajó junto a Carla Campos Salazar a Máncora. Además, admitió que ambos mostraban, en redes, fotos del cuarto que compartían.

Alonso Grimaldo reveló que conoce a Carla Campos Salazar desde el 2021. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Alonso Grimaldo reveló que conoce a Carla Campos Salazar desde el 2021. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Alonso Grimaldo habló públicamente sobre la relación que mantiene con Carla Campos Salazar luego de haber sido captado junto a la influencer en una discoteca de Miraflores. Durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme', el joven respondió a las preguntas sobre un viaje que ambos realizaron a Máncora.

Aunque confirmó que compartió ese viaje con la exprometida de Curwen, el ingeniero de profesión negó que se tratara de una escapada únicamente entre ellos. Según explicó, viajaron acompañados por otros amigos y permanecieron juntos en un alojamiento compartido. También aclaró las versiones sobre un supuesto encuentro con la influencer en Argentina.

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Alonso Grimaldo reconoce que estuvo junto a Carla Campos en Máncora

Durante su conversación con Magaly Medina, Alonso Grimaldo reconoció que sí viajó a Máncorajunto a Carla Campos Salazar. Sin embargo, remarcó que no estuvieron solos durante la estadía y que formaron parte de un grupo de cuatro o cinco personas.

El joven señaló que la influencer es su amiga desde hace varios años y aseguró que durante el viaje realizaron distintas actividades en grupo. La aclaración surgió después de que la presentadora de ATV le preguntara directamente si ambos habían viajado juntos al norte del país.

“Estábamos en un cuarto compartido. No solo estábamos los dos. Había más gente, éramos cuatro o cinco los que estábamos ahí”, explicó el empresario durante la entrevista emitida en 'Magaly TV, la firme'.

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¿Alonso Grimaldo y Carla Campos Salazar se vieron en Argentina?

Otro de los temas abordados por Magaly Medina fue el supuesto encuentro que tuvo con Carla Campos durante la permanencia de ella en Argentina. El joven negó que ambos hayan coincidido en ese país.

Según relató, la popular ‘Carlita’ se comunicó con él para solicitarle recomendaciones, debido a que tenía previsto viajar junto a su madre para asistir a un concierto. Alonso Grimaldo explicó que su llegada a Argentina ocurrió varios días después, por lo que sus fechas no coincidieron.

“Me escribió para pedirme recomendaciones porque venía para un concierto con su mamá y yo llegué unos días después. No coincidieron las fechas. No llegamos a vernos”, afirmó.

El joven agregó que, si hubieran coincidido durante la estadía, no habría tenido inconvenientes en encontrarse con Carla y su madre para salir a comer. “Si la veía, íbamos a comer con la mamá también, sin ningún problema”, sostuvo ante Magaly Medina.


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