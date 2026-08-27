¿No le cree? Onelia Molina descarta acercamiento con Mario Irivarren, pero Kevin Díaz tiene sorprendente reacción: "Para mí, está muerto"
Luego de que Mario Irivarren afirmara que no intentó ni pretende volver a acercarse a Onelia Molina, ella respondió con la misma intensidad. Sin embargo, los gestos de Kevin Díaz no pasaron desapercibidos.
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La contundente respuesta de Mario Irivarren a los rumores sobre un supuesto acercamiento a Onelia Molina durante una boda, a la que también asistió Kevin Díaz, generó una reacción igual de firme por parte de la odontóloga. Sin embargo, sus declaraciones, lejos de traer calma, provocaron una inesperada reacción del venezolano en ‘Esto es guerra’.
En medio de esta situación, la popular ‘One’ confirmó que atraviesa un momento complicado con Díaz. La actitud del modelo mientras ella se pronunciaba no pasó inadvertida y generó diversos comentarios entre los seguidores del programa.
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Onelia Molina niega acercamiento con Mario Irivarren, pero Kevin Díaz sorprende con su reacción
Tan solo unas horas antes, Mario Irivarren rompió su silencio para negar que hubiera intentado acercarse a Onelia Molina. Además, cuestionó a la odontóloga y a Kevin Díaz por su hermetismo al ser consultados sobre los rumores que los involucraban.
Ante ello, ‘One’ dejó en claro que tampoco contempla retomar algún tipo de vínculo con su expareja. “No hay acercamiento y no lo va a haber nunca más, es lo único que voy a decir. Y por respeto a la actual relación que tengo, por lo bonito que estoy creando con Kevin, no pienso nombrar ni hacer ningún comentario respecto a él (Mario). Para mí, él está muerto, ya no existe. No intenten crear un triángulo donde no lo hay. Ya no pertenece a mi vida”, declaró con firmeza.
No obstante, la influencer reconoció que su relación con Díaz atraviesa un momento complicado, aunque descartó que hayan puesto punto final a su vínculo. “El tema que yo tengo con Kevin es algo personal, es algo interno ni siquiera es una discusión. No lo voy a comentar porque es algo personal y privado, pero estamos bien, estamos tranquilos… es un tema de pareja. No estamos separados, simplemente es eso. De repente yo lo puedo sobrellevar un poquito más y a Kevin se le nota en la cara. Somos distintos. Él no sabe, no sé, sobrellevar la situación”, agregó.
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Las palabras de Onelia tuvieron una particular reacción en su saliente, quien levantó las cejas en reiteradas ocasiones mientras ella hablaba. Consultado por este episodio, el modelo venezolano prefirió mantenerse al margen y evitó pronunciarse sobre lo ocurrido. “Respeten mi silencio. No quiero hablar ni decir nada. No quiero estar en ese triángulo tampoco y no me interesa dar otra opinión”, sentenció.
Sus gestos, sin embargo, no pasaron inadvertidos para los usuarios de redes sociales. En la cuenta de Instagram de ‘Esto es guerra’ aparecieron comentarios que especularon sobre la actitud del modelo, entre los que se encontraron mensajes como “Las caras de Kevin… como que no respaldan las palabras de Onelia”, “Kevin levantó las cejas, algo no está bien” y “Están peleados porque ella no aclara ni le da su lugar”.