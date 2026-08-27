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Renzo Manyari: “Una palabra resume la semana de Panam Sports en Lima: Unidad”

El presidente del Comité Olímpico Peruano abrió la LXIV Asamblea General de Panam Sports en Lima con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori.

La LXIV Asamblea General de Panam Sports en Lima contó con la presencia de varios personajes del deporte nacional. Foto: COP
La LXIV Asamblea General de Panam Sports en Lima contó con la presencia de varios personajes del deporte nacional. Foto: COP
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Esta mañana se dio inicio a la LXIV Asamblea General de Panam Sports en Lima en el marco del Panam Week y que reúne a los Comités Olímpicos Nacionales de América. Este importante evento con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 tiene la la presencia de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori; la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry; el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari; el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; la miembro del COI por el Perú, Cecilia Tait; y la secretaria general del Comité Olímpico Peruano, María Martínez Murciego.

En la inauguración de la Asamblea, el presidente del COP, Dr. Renzo Manyari, señaló la importancia de la unidad de los países de América y Panam Sports entregó un reconocimiento a Cecilia Tait, medallista olímpica en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 junto con la selección de Vóleibol Femenina. Es importante señalar que se recordaron a los medallistas olímpicos del Perú a través de la historia.

“Bienvenidos a a esta tierra queridos, queridas presidentes, secretarios generales, público en general. El mensaje del Comité Olímpico Peruano es un mensaje que se marca en la gratitud y en la esperanza. En la gratitud porque como bien saben el Perú tiene por delante en este año tres eventos de naturaleza histórica. El fenómeno (del niño) corresponde a una situación global climática y desde el Comité Olímpico Internacional tratamos de aportar, La visita del papa peruano y estadounidense y los Juegos Panamericanos Lima 2027”, dijo Renzo Manyari.

“Por lo cual quiero agradecer públicamente los esfuerzos denodados y excelentísimos del gobierno nacional en coordinación con las autoridades locales para que una vez más América toda contemple la excelencia del Perú en el servicio del movimiento olímpico del deporte. Y asimismo para que los peruanos tengamos un gran evento que permita hacer sentir orgullosa a las futuras generaciones que somos herederos de más de cinco mil años”, agregó.

“Asimismo, quisiera agradecer al Comité Olímpico Estadounidense por esta magnífica semana que nos ha permitido a los comités olímpicos contar con herramientas que nos permitan mirar en mayúsculas y de frente a los ojos del destino. Porque creo firmemente que una sola palabra podría resumir esa semana de interacción: unidad”, dijo Renzo.

Finalmente, el mensaje de esperanza radica en lo siguiente. Permítanme parafrasear a nuestro papa y creo que abraza también un principio del mismo conocimiento: No importa que tan grande sea el talento, si no se aprende a vivir en comunidad, en unidad. Si no aprendemos a pensar en el valor, no estamos entendiendo nada. La vida no es para que uno destaque de manera individual. Por el contrario, que aprendamos a caminar ese camino unidos. En ese sentido uno tiene que aprender a vivir con los demás y para los demás. Y para el Comité Olímpico Peruano eso es exactamente lo que dicen: solidaridad y unidad. Bienvenidos a esta hermosa tierra bonita que el sol anda y que los espera con lo más delicioso de la cultura peruana. Bienvenidos”, indicó finalmente Renzo Manyari.

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