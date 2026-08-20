Korina Rivadeneira expresó su pesar por el fin de su relación con Mario Hart. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

Korina Rivadeneira expresó su pesar por el fin de su relación con Mario Hart. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

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A través de una serie de videos publicados este jueves en su cuenta oficial de Instagram, Korina Rivadeneira rompió el silencio y decidió contar, por primera vez y de manera frontal, su verdad sobre el fin de su matrimonio con Mario Hart. La modelo venezolana abrió su corazón ante sus miles de seguidores para explicar los verdaderos motivos del desgaste de su relación, confesando que el punto de quiebre definitivo ocurrió en la etapa más transformadora de su vida.

"Nuestra relación viene deteriorándose hace muchísimos años. Uno de nuestros grandes puntos de quiebre fue cuando yo me convertí en mamá", reveló. Según contó la ex chica reality, luego de su maternidad, los conflictos con el piloto de autos se hicieron más recurrentes, al punto de no lograr ponerse de acuerdo en ningún punto.

"Pasaba muchas noches sin dormir": la dura confesión de Korina Rivadeneira tras fin de su relación con Mario Hart

En su sincero testimonio, Korina Rivadeneira no dudó en dar detalles de cómo el cansancio y el ritmo laboral terminaron por desgastar el vínculo de pareja. Según relató, la llegada de su primera hija transformó drásticamente sus rutinas y expuso la falta de coincidencia en sus estilos de vida.

Mientras intentaba cumplir con la maternidad a tiempo completo, no detuvo su carrera profesional ni un solo instante, lo que le provocó un agotamiento físico y emocional extremo.

"Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir, estaba 100 % dedicada a mi hija. Trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones", recordó la exchica reality.

Asimismo, la modelo venezolana dejó en claro que su decisión de no hacer una pausa laboral obedecía a un compromiso económico estricto que mantenía con Mario Hart. "Nunca dejé de trabajar porque siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte. Mario y yo, desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas, pagábamos 50/50, y eso se mantuvo durante todo este tiempo", reveló, dejando entrever que la presión financiera sumó un peso adicional en una etapa tan vulnerable.

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El apoyo no fue suficiente para Korina Rivadeneira

A pesar de que contaban con apoyo en el hogar y de destacar el papel fundamental de su suegra —a quien describió como su gran "soporte emocional"—, Korina Rivadeneira enfatizó que la ayuda externa no fue suficiente para salvar la relación.

"Nunca toda esa ayuda va a reemplazar el hecho de que nosotros como pareja vivamos ese momento juntos. Yo de alguna forma me sentía sobrepasada, era demasiado para mí", concluyó.