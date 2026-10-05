Luciana Fuster utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente el presunto maltrato que habría sufrido su hermana mayor, Fernanda Fuster, después de acudir a votar durante las recientes jornadas electorales en perú. Según relató la exreina de belleza, un efectivo policial habría cuestionado que la joven utilizara una puerta más cercana para retirarse del local de votación.

De acuerdo con la denuncia de la Miss Grand International, su hermana forma parte de la población vulnerable y está certificada por Conadis debido a la enfermedad que padece. La situación generó preocupación en la influencer, quien cuestionó el trato recibido por personas con condiciones de salud que no siempre son visibles y pidió mayor sensibilidad por parte de las autoridades durante las Elecciones Municipales 2026.

Luciana Fuster hace fuerte denuncia en redes

A través de sus plataformas digitales, Luciana Fuster contó que Fernanda atravesaba un episodio de dolor corporal cuando salió del lugar donde había cumplido con su deber electoral. La joven habría intentado utilizar una salida ubicada más cerca debido a su estado físico, pero, según el testimonio de su hermana, el policía le realizó comentarios que consideró inapropiados.

Mi hermana acaba de vivir una situación muy fea por parte de este policía tras salir de su lugar de votación a causa de su ignorancia, expresó la modelo peruana. También señaló que cuentan con certificación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y pertenecen a una población vulnerable.

Como algunos ya saben mi hermana es parte de la población vulnerable y certificada por CONADIS, ella quiso salir por una puerta más cerca porque venía con dolores corporales y el policía le hizo una serie de comentarios desatinados y desafortunados. Me da un dolor tan grande por mi hermana y por toda la gente en el país que es tratada con indiferencia a causa de la ignorancia de las autoridades que deben velar a los ciudadanos, indicó.

¿Qué enfermedad padece la hermana de Luciana Fuster?

Fernanda Fuster reveló públicamente que padece esclerosis múltiple, enfermedad con la que convive desde hace varios años. La hermana de Luciana Fuster compartió en Instagram parte de su experiencia y explicó que durante seis años atravesó periodos marcados por dolor, fiebre y otros malestares que afectaron considerablemente su vida cotidiana.

“Luego de 6 años por fin despierto sin dolor”, escribió Fernanda al describir uno de los momentos más positivos de su proceso. También reconoció que la esclerosis múltiple continúa formando parte de su vida, pero aseguró sentirse esperanzada ante la posibilidad de recuperar progresivamente una mayor normalidad.