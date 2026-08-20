Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Korina Rivadeneira rompió su silencio sobre su separación de Mario Hart y decidió contar su versión de lo ocurrido tras meses de mantener el tema en reserva. La modelo venezolana, quien estuvo nueve años junto al piloto y tiene dos hijos en común con él, aseguró que fue el exchico reality quien decidió poner fin a la relación y que lo hizo en dos oportunidades.

La influencer también se mostró afectada al hablar sobre la situación y cuestionó las versiones que apuntaban a una posible reconciliación entre ambos. Según explicó, esta vez estuvo de acuerdo con la decisión porque consideraba que la relación ya no daba para más. "Esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que hay una relación que ya no daba para más", señaló la modelo, quien aseguró que le resulta difícil entender que se hable de una reconciliación cuando, según su versión, fue su expareja quien puso punto final a la relación.

Korina cuestiona presunta reconciliación y revela que Mario fue quien terminó la relación

La influencer venezolana también se refirió a las versiones que se fueron instalando durante los meses en los que permaneció en silencio. Durante este periodo, Korina Rivadeneira y Mario Hart continuaron compartiendo en algunas ocasiones especiales junto a sus hijos. Esta situación habría generado la percepción de que la separación fue una decisión consensuada entre los dos, mientras la modelo mantenía en privado lo que estaba viviendo. "Quiero empezar aclarando probablemente la mentira que más he instalado en la mente de las personas porque se han tomado el derecho de suponer esto y es que yo no terminé la relación", sentenció.

"Quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin a la separación y no solo en una oportunidad sino en dos oportunidades", reveló la actriz. Además, cuestionó las declaraciones que tuvo el padre de sus hijos sobre una presunta reconciliación y las críticas que ha recibido. "Yo acepté y decidí reconstruir mi vida y es por eso que me resulta tan difícil cuando la gente manda comentarios donde dicen que yo decidí terminar la relación, que él quiere una reconciliación y yo estoy feliz diciendo que estoy bien así. Se me hace muy difícil pensar en que él quiera una reconciliación cuando fue él quien dio fin a esto", añadió.

Korina Rivadeneira explica por qué decidió guardar silencio

A través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, la exchica reality explicó las razones por las que decidió no pronunciarse anteriormente sobre su separación de Mario Hart. La modelo contó que pasó toda una noche pensando cómo abordar el tema y qué palabras utilizar para evitar perjudicar a alguien con sus declaraciones.

"He pasado toda la noche sin dormir pensando cómo debía hacer este video, si era correcto hacerlo, qué palabras debía utilizar para no perjudicar a nadie. Quiero empezar contándoles por qué yo guardé silencio todo este tiempo. Mi motivo principal es que en mi vida existen dos personitas a las cuales amo con todo mi corazón y por sobre todas las cosas", manifestó.

La también actriz explicó que su principal preocupación fueron sus dos hijos, por quienes decidió mantener su vida privada alejada de las declaraciones públicas. "Mi intención siempre ha sido protegerlos a ellos, sobre todo hasta que se resuelvan ciertos temas legales y algunos familiares que están pendientes. Con Mario acordamos que no hablaríamos de la separación hasta cerrar dichos temas, yo respeté ese acuerdo", explicó.