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Korina Rivadeneira decidió alzar la voz frente a la controversia que rodea su separación de Mario Hart. En un video difundido en redes sociales, la modelo venezolana respondió a los señalamientos que desde hace años persiguen su vida personal y que se intensificaron después de que el piloto peruano oficializara la ruptura.

Uno de los puntos más delicados que abordó fue la acusación de que habría contraído matrimonio con el excantante únicamente para regularizar su situación migratoria en el país. Lejos de evadir el tema, Rivadeneira defendió la autenticidad de su relación y subrayó que nunca dependió de Hart para sostenerse económicamente.

Korina Rivadeneira responde si se casó con Mario Hart para quedarse en el Perú

A través de un video en Instagram, Korina fue tajante al descartar haber utilizado su matrimonio con Mario Hart con el propósito de quedarse en el país. “Para los que dicen que, gracias a él estoy en Perú, eso no es cierto. Yo no utilicé ni siquiera el matrimonio ni nuestra convivencia para tramitar algún documento legal. No lo utilicé”, declaró con firmeza.

En esa línea, la participante de ‘Me caigo de risa’ explicó que logró regularizar su situación migratoria por la vía legal y no a través de su boda. “Cuando yo salí del proceso migratorio fue por una ley de amparo y antes de eso tenía mi residencia como trabajadora”, argumentó.

Cabe precisar que Korina contrajo matrimonio en Huaral con Mario en abril de 2017, en medio de una orden de expulsión por presuntas faltas documentales. La unión —que fue invalidada dos años después— generó especulaciones sobre un intento de evitar su deportación. Sin embargo, la salvación legal ocurrió en los tribunales mediante una demanda de amparo constitucional. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima anuló la sanción al demostrar que el Estado vulneró su derecho al debido proceso y al trabajo, restituyéndole automáticamente su estatus previo de trabajadora-residente.

Más adelante, la artista resaltó que nunca fue mantenida y defendió su autonomía económica. “Yo he trabajado desde antes de conocer a Mario. Trabajo incansablemente desde que lo conocí. Nunca he dejado de tener responsabilidades porque, en esta casa y en nuestra familia, absolutamente todo se paga al cincuenta por ciento. (…) Nunca estuve pendiente de que si yo pagué esto, me tienes que dar la mitad. Eso yo al menos no lo hacía. Así que no, a mí nadie ha tenido que mantenerme nunca. Siempre he trabajado por mí misma. Y sí, soy esa persona que si puede, da más”, declaró.

Asimismo, dejó en claro que siempre querrá lo mejor para Mario Hart y que, más allá de la ruptura sentimental —que según ella fue decisión de su expareja—, siempre serán familia. “Mis hijos van a querer ver bien a su papá”, destacó.

En ese sentido, hizo un llamado a que no atacaran al piloto después de estas declaraciones y pidió que cesara el odio que siente que han estado recibiendo en el contexto de su separación. “Entiendan que en la vida de todas las personas hay algo que no saben, que hay dos historias y las dos fueron vividas con mucha verdad. Así que por favor, que pare el odio hacia él y hacia mí, simplemente que pare”, sentenció.