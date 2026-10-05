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El regreso de El Método Grönholm: Y tú, ¿qué harías por esa chamba?

Tras conquistar Europa y ser traducida a más de 30 idiomas, la obra de Jordi Galceran vuelve 13 años después a las tablas peruanas bajo la dirección de Rómulo Assereto; las entradas ya están a la venta.

El regreso de El Método Grönholm
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Enfrentamientos inesperados, diálogos con frases ingeniosas y situaciones llenas de tensión, marcan el retorno de El Método Grönholm.

Considerada una de las comedias más exitosas y ácidas del dramaturgo catalán Jordi Galceran, la obra ha conquistado más de 60 países y fue adaptada al cine. Ahora, regresa al Perú este 11 de septiembre, luego de 13 años, bajo la dirección de Rómulo Assereto, para confrontar al espectador con una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegarías por esa chamba?

Stephany Orúe, Manuel Gold, Oscar Meza y Job Mansilla encarnan a los cuatro aspirantes que acuden a la fase final de una entrevista de trabajo en la sala de juntas de una prestigiosa multinacional. Lo que inicia como un proceso convencional pronto se convierte en un combate psicológico donde nada es lo que parece.

Entre situaciones disparatadas, alianzas frágiles y traiciones, esta comedia expone las dinámicas de poder, la falta de escrúpulos y la necesidad de ponerse máscaras para sobrevivir en el entorno laboral contemporáneo. Llena de juegos y trampas, la obra obligará a los personajes a confesar hechos íntimos de sus vidas, y los otros tendrán que averiguar si estos son verdad, o solo una estrategia para conseguir el objetivo principal.

Con 20 años de trayectoria artística y tras haber consolidado su carrera en España, Rómulo Assereto regresa al país de la mano de Los Productores para dirigir El Método Grönholm.

“Luego de dos décadas de su creación, la obra sigue siendo exitosa por retratar de forma burlesca y lúcida las ambiciones del mundo corporativo. No solo se habla de entrevistas de trabajo, es un reflejo de cómo nos comportamos cuando el sistema nos pone contra la pared. Es una comedia, sí, pero también es un espejo que incomoda y divierte al mismo tiempo”, comenta Assereto.

La temporada se estrena el 11 de septiembre en el Teatro Claretiano, en San Miguel. Las funciones serán de miércoles a sábado a las 8:30 pm., y domingo a las 7:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en losproductores.pe, a través de Joinnus y en la boletería del teatro.

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