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Curwen responde a Magaly Medina y revela presunta citación por cambio de juez en caso Farfán: “Habría pedido un favor”

Curwen Caballero cuestionó a Magaly Medina por una supuesta citación que ella y su esposo recibieron por un presunto pedido para alterar el juez en el caso Farfán.

Curwen sobre caso de Magaly Medina
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Después de que se difundiera un video de Carla Campos, pareja de Curwen, el influencer decidió responder contundentemente a Magaly Medina tras sacar las imágenes y burlarse de él en Instagram. Posteriormente, el creador de contenido la desafió a publicar un video respondiendo a ciertas preguntas y lanzó información sorprendente que no era de conocimiento público.

PUEDES VER: Padre de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, sale en su defensa: "Imágenes sacadas de contexto"

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Curwen contesta a Magaly Medina tras difusión de imágenes y menciona presunta citación en caso Farfán

Curwen se mantuvo firme y, en lugar de solicitar ser invitado al programa de Magaly, anunció información sobre una supuesta citación que ella, junto a su esposo, habría recibido de la Segunda Fiscalía Suprema.

Esto, después de que ella ridiculizara su reacción ante un supuesto beso de su novia con otro hombre. Caballero le pidió que en una historia aclare las interrogantes sobre información que él conoce de una carpeta fiscal relacionada con Jefferson Farfán.

Inicialmente, mencionó a una jueza conocida como 'Chibolina', quien estaría ligada al caso Andrés Hurtado y tendría conexiones con Medina por el asunto de Farfán.

"¿Podría subir una historia explicando qué contiene la carpeta 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema, si tiene tiempo para subir historias y minimizar mi información? Aquí está el cuestionario, 10 preguntas para Magaly Medina (…) La siguiente pregunta, ¿es verdad que en esta carpeta figura como investigada la expresidenta de la Corte Superior María Delfina Vidal La Rosa Sánchez? La siguiente pregunta, ¿cuál es su vínculo con Chibolín? ¿por qué se le llama ‘Chibolina’?", comenzó indicando.

Además, afirmó que la investigación está relacionada con un supuesto pedido de cambio de juez en el caso de Farfán, quien ganó la demanda contra la periodista y recibió prisión suspendida que cumple con servicio comunitario.

"La siguiente pregunta, ¿es cierto que se está investigando porque alguien pidió un favor para cambiar de juez en el caso de Farfán? ¿Es cierto que hay una investigación respecto a un favor solicitado a la ex presidenta superior para cambiar a un juez en relación con Farfán? ¿Este cambio se realizó realmente? Estamos desvelando información interesante aquí", añadió.

Finalmente, detalló las fechas en las que Magaly y su esposo, Alfredo Zambrano, deberían declarar como testigos en el proceso y el supuesto intento de ella de no despertar sospechas.

"¿Es verdad que debe presentarse el 25 de agosto para declarar como testigo? ¿Es cierto que su situación legal podría cambiar de testigo a investigada? ¿Es correcto que el 27 de agosto está citado su esposo, el notario? ¿Es verdad que esto se debe a una investigación peculiar? ¿Es cierto que solicitó cambiar el testimonio de presencial a virtual y fue negado? Aquí dejamos algunas preguntas con ironía", concluyó.

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