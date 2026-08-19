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Wedding planner de Curwen confirma que siguen con planes de boda con Carla Campos Salazar pese a ampay: "La relación continúa"

La wedding planner Gloria Gálvez aseguró que todo marchaba con normalidad entre Curwen y Carla Campos Salazar tras el ampay. Además, Magaly Medina dio algunos detalles de los preparativos.

Curwen y Carla Campo Salazar presumían su amor en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Curwen y Carla Campo Salazar presumían su amor en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La situación sentimental de Víctor Caballero, conocido como Curwen, cambió en cuestión de horas luego de la difusión de unas imágenes de Carla Campos Salazar bailando con otro hombre en una discoteca de Miraflores. Aunque durante la mañana del martes la organizadora de su matrimonio afirmó que los preparativos continuaban con normalidad, el creador de contenido comunicó posteriormente que la boda había sido suspendida.

Gloria Gálvez, wedding planner encargada de la organización del enlace, conversó con el equipo de 'Magaly TV, la firme' la mañana del martes y señaló que había hablado con el conductor de 'Brutalidad política' y su novia después de que se difundiera el ampay. Según explicó, hasta ese momento ninguno de los dos le había comunicado algún cambio en los planes y, desde su perspectiva, la relación continuaba con normalidad.

Wedding planer reveló que los planes de boda continuaban hasta el martes 18 de agosto por la mañana.

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Boda de Curwen y Carla Campos seguía en pie pese a polémico ampay

Durante la conversación con el programa de espectáculos, Gloria Gálvez sostuvo que la comunicación que había mantenido con Curwen y Carla Campos Salazar no hacía prever una suspensión de la boda. La organizadora explicó que ambos se encontraban tranquilos y que, hasta esa mañana, no había recibido ninguna indicación relacionada con la cancelación del matrimonio.

"La relación va bien donde yo sé", manifestó la wedding planner al ser consultada por la situación de la pareja. Gálvez también precisó que había conversado con ambos y que los planes vinculados al matrimonio seguían adelante.

"La conversación con ellos hasta el martes en la mañana todo bien (...) Todo va perfecto, no tengo una noticia diferente", declaró al responder sobre una eventual cancelación de la ceremonia. La organizadora añadió que no había recibido ningún comentario distinto por parte de la pareja.

"Ellos están tranquilos, todo bien, no me han comentado nada diferente, asumo que no pasó nada", agregó Gloria Gálvez. Sus declaraciones fueron difundidas por 'Magaly TV, la firme' y posteriormente contextualizadas por Magaly Medina, quien precisó que la conversación había sido registrada durante la mañana del martes.

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Curwen anunció la suspensión de su boda con Carla Campos Salazar

La situación dio un giro durante la tarde del martes, cuando Víctor Caballero, Curwen comunicó en su programa de YouTube que la boda con Carla Campos Salazar había quedado suspendida. El anuncio se produjo después de la difusión de las imágenes de la joven bailando con otro hombre en una discoteca ubicada en Miraflores.

"La boda no va", afirmó Curwen durante la emisión de 'El Diario de Curwen', dejando clara su decisión respecto al enlace. El creador de contenido también utilizó su habitual tono irónico para referirse al momento que atravesaba y enfatizar que la ceremonia ya no continuaría según lo previsto.

"Está más cancelado que el funeral de Furrey, canceladísimo, más que cancelado que Vibra Good", expresó. Con estas palabras, Curwen confirmó públicamente la suspensión de los planes matrimoniales que, pocas horas antes, la wedding planner había señalado que continuaban con normalidad.

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