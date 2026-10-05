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Política

¿Efecto César Acuña?: Alianza para el Progreso solo alcanzó a ganar en 8 distritos de Lambayeque

APP no pudo imponerse en ninguna capital de provincia y no presentó candidato para el Gobierno Regional.

¿Efecto César Acuña?: Alianza para el Progreso solo alcanzó a ganar en 8 distritos de Lambayeque
¿Efecto César Acuña?: Alianza para el Progreso solo alcanzó a ganar en 8 distritos de LambayequeFotos: Emmanuel Moreno / URPI-LR
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Con el avance de las actas procesadas muy cerca del 100% en la región Lambayeque, se conoció que el partido político Alianza para el Progreso (APP) solo pudo ganar en ocho de los 38 distritos de esta jurisdicción.

Los años de predominancia de la agrupación de origen liberteño han quedado atrás y es válido preguntar si la cuestionada imagen de su líder, César Acuña, los presuntos actos de intromisión en instituciones como Essalud y otros escándalos, fueron los causantes de este resultado negativo.

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En conferencia de prensa, Edwin Vásquez Sánchez, alcalde del distrito de La Victoria y candidato a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, evadió la respuesta sobre si César Acuña es el principal responsable de esta catástrofe política que inició en las pasadas Elecciones Generales 2026. No obstante, fue enfático al indicar que los candidatos a las diversas alcaldías "guerrearon solos", sin apoyo del partido político o una de las caras visibles de la familia Acuña Peralta.

"Hemos entrado a guerrear solos. No he recibido ningún tipo de ayuda o apoyo (de APP). Ustedes han visto el trabajo intenso que hemos hecho. Nos ha costado. Más adelante evaluaremos si ha sido el efecto negativo de lo que pasó en la elección nacional o si fue no tener un candidato regional una desventaja (...). Hemos creído conveniente hacer un trabajo de manera muy individual, muy personal. No hemos dependiendo de algún situación de organización que el partido haya podido darnos", expresó.

APP se impuso en los distritos de La Victoria (41% de votos obtenidos), Reque (52%), Puerto Eten (56%); Pitipo (31%), Santa Rosa (33%), Pucalá (29%); Pimentel (27%) y Jayanca (36%). Con estas cifras, este partido político podrá prolongar sus gobiernos en los distritos de La Victoria y Pimentel, los cuales iniciaron en 2023.

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