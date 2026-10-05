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Mano Menezes descartó que desconvocaran a Oliver Sonne por lesión: "Anticipamos el regreso con su club"

A través de un comunicado, la FPF le deseaba una pronta recuperación al defensor peruano-danés; sin embargo, el entrenador brasileño brindó otra versión sobre su desconvocatoria.

Oliver Sonne fue uno de los más cuestionados luego de la derrota ante Canadá. Foto: composición LR/Bicolor+/AFP
Oliver Sonne fue uno de los más cuestionados luego de la derrota ante Canadá. Foto: composición LR/Bicolor+/AFP
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La sorpresiva desconvocatoria de Oliver Sonne a poco del amistoso entre Perú y Colombia generó sorpresa entre los aficionados. En un primer momento, la FPF indicó que el lateral de origen danés quedó desafectado luego de someterse a una evaluación médica; sin embargo, el entrenador Mano Menezes precisó que su baja fue por otro motivo.

"Si tuviera una lesión no estaría acá. Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos; intercalar entre el primero y el tercero, para que tenga una recuperación adecuada y no corra el riesgo de alguna lesión”, reveló en el inicio de la conferencia de prensa.

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Mano Menezes descarta lesión de Oliver Sonne

"Nosotros tenemos como comportamiento hablar con los jugadores para saber cómo están, si tienen algún problema. Después de oficializar la convocatoria, ellos juegan partidos y hay riesgo para estar o no estar. Sucedió con Gruber, no se sintió en condiciones de estar aquí. Nosotros conversamos con Sonne y se sintió en condiciones, por eso se le convocó", agregó.

El entrenador de la selección peruana remarcó que solo contemplaba usar a Oliver Sonne en dos amistosos; por ende, su presencia ante Colombia no era necesaria.

"Entonces, planeamos que juegue dos partidos y Huamán lo va a reemplazar en la zona. Como no va a jugar el último, anticipamos su regreso en común acuerdo con su club (…) Está claro, ¿no? No mentimos", concluyó.

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¿Qué dice el comunicado de la FPF sobre Oliver Sonne?

En el escrito que publicaron en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol informó que Oliver Sonne fue desconvocado tras someterse a una evaluación médica.

"Tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial con el Burnley Football Club, el jugador Oliver Sonne ha sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia y retornará a Inglaterra. La FPF le desea una pronta recuperación", mencionaron.

Comunicado sobre la desconvocatoria de Oliver Sonne. Foto: FPF

Comunicado sobre la desconvocatoria de Oliver Sonne. Foto: FPF

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