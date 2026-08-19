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Curwen llama "miserable" a Tonino y lo encara por hablar del ampay de Carla Campos Salazar

Curwen cuestionó a Tonino por abordar en TikTok el ampay de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo. El streamer tuvo un momento de tensión con uno de sus mejores amigos.

Curwen mostró su desacuerdo con Tonino por la manera en que trató el ampay de Carla Campos Salazar. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Curwen mostró su desacuerdo con Tonino por la manera en que trató el ampay de Carla Campos Salazar. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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Víctor Caballero, conocido como Curwen, protagonizó un tenso intercambio con Tonino durante una reciente transmisión de Todo Good. El enfrentamiento surgió luego de que su amigo comentara en TikTok las imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme', en las que aparece Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo en una discoteca.

El caso generó comentarios tanto en redes sociales como dentro del propio programa, debido al vínculo sentimental que mantenían anteriormente el creador de contenido y la joven influencer. Mientras el streamer decidió no pronunciarse directamente sobre las imágenes, cuestionó que su compañero de programa abordara el denominado ampay y consideró que estaba aprovechando la situación para obtener mayor alcance en sus plataformas.

PUEDES VER: Wedding planner de Curwen confirma que siguen con planes de boda con Carla Campos Salazar pese a ampay: "La relación continúa"

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Curwen enfrenta a Tonino por hablar del ampay de Carla Campos Salazar

Durante la emisión de Todo Good, Curwen expresó su molestia por la forma en que Tonino trató el tema en TikTok. El creador de contenido aseguró que había visto posteriormente la transmisión de su compañero y criticó que este buscara incrementar su número de seguidores mientras hablaba de una situación personal que lo involucraba directamente.

"El único que no ha farmeado ayer es Furrey, porque había cierto miserable que yo lo veía en TikTok, yo lo he visto", afirmó Víctor Caballero durante el programa. Con esa expresión, el streamer apuntó contra Tonino y cuestionó que utilizara la repercusión del ampay para generar interacción.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Curwen fue que Tonino solicitara a los usuarios que lo siguieran, en lugar de pedir simplemente 'likes'.

"Encima dice ‘sígueme’, no pedía likes, pedía que lo sigan", comentó el streamer. La crítica se produjo en medio de un intercambio marcado por las bromas y los cuestionamientos hacia la manera en que se abordó la polémica relacionada con Carla Campos Salazar.

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lr.pe

¿Qué respondió Tonino tras la crítica de Curwen?

Ante los cuestionamientos de Curwen, Tonino respondió con humor y explicó que la forma de solicitar seguidores en TikTok obedecía a un consejo que había recibido anteriormente. "Es que alguien me enseñó eso, primero que te sigan, visionario", contestó durante el intercambio, aunque no reveló quién le había dado esa recomendación.

El streamer también defendió su intención al referirse al ampay de Carla Campos Salazar. El integrante de Todo Good sostuvo que buscaba respaldar a su amigo y que no pretendía perjudicarlo ni sacar conclusiones sobre las imágenes difundidas. "Yo estoy que te apoyo, yo dije no veo nada en la foto", manifestó durante la transmisión.

En su intervención en TikTok, Tonino había evitado establecer una conclusión sobre lo ocurrido entre Carla Campos Salazar y Alonso Grimaldo. Según lo recogido durante el programa, señaló que no correspondía a terceros determinar qué significaban las imágenes y que esa decisión debía quedar en manos de la persona involucrada.


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