Bárbara Cayo denuncia robo en su casa de San Isidro: delincuentes se llevaron joyas y su pasaporte

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La actriz Bárbara Cayo denunció el robo de su vivienda en San Isidro, ocurrido mientras ella y su familia se encontraban fuera de casa. Al regresar, hallaron la cochera abierta y varias habitaciones desordenadas. Entre los objetos sustraídos se encontraban sus joyas de oro, algunas de ellas con un importante valor sentimental porque pertenecían a su padre, además de sus pasaportes peruano e italiano.

El hecho ocurrió el sábado 15 de agosto, aproximadamente a las 3:00 p. m. Según contó la actriz, las cámaras de seguridad registraron a dos sujetos vinculados al robo, quienes permanecieron cerca de ocho minutos dentro de la propiedad.

Bárbara Cayo lamenta pérdida de joyas con valor sentimental

Entre los objetos que los delincuentes se llevaron de la vivienda se encontraban varias piezas de oro que Bárbara Cayo conservaba por razones que iban más allá de su valor económico. Algunas de estas joyas pertenecían a su padre, quien fue oficial de la Fuerza Aérea del Perú, por lo que representaban recuerdos importantes de su historia familiar.

La actriz contó su indignación al descubrir que esas piezas habían desaparecido. "Se llevaron mis cositas de oro, se las llevaron", lamentó. El robo también incluyó documentos personales. "Se llevaron todas mis joyitas, hasta mi pasaporte italiano y mi pasaporte peruano... ¿Para qué se llevan un pasaporte?", comentó en un video publicado tras lo ocurrido.

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Cámaras de seguridad registraron a dos sujetos

Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían ser determinantes para esclarecer el robo ocurrido en la casa de Bárbara Cayo. De acuerdo con lo relatado por la actriz, el registro muestra a dos hombres relacionados con el hecho. Mientras uno permanecía atento a lo que sucedía en los alrededores, el otro se acercaba al inmueble.

Según las imágenes, los sujetos permanecieron aproximadamente ocho minutos dentro de la propiedad antes de retirarse con los objetos sustraídos. La actriz señaló que también existen cámaras ubicadas en la calle que podrían aportar información sobre el recorrido de los responsables.

La hermana de Stephanie Cayo aseguró que ya realizó los trámites correspondientes para presentar la denuncia y pidió colaboración a sus seguidores para lograr identificar a los hombres registrados por las cámaras. "Tengo indignación de ver todas las cosas hechas trizas en la casa", manifestó.