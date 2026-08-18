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Curwen sorprende con radical decisión tras ampay de su novia Carla Campos en el programa de Magaly

Curwen habló tras el informe de 'Magaly TV: La Firme' y aclaró que el hombre junto a Carla Campos es solo un amigo.

Curwen toma radical medida
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Víctor Caballero, más conocido en el ámbito digital como Curwen, reaccionó luego de que 'Magaly TV: La Firme' compartiera videos de su novia, Carla Campos Salazar, junto a otro hombre en un local nocturno de Miraflores. Este reporte despertó varias suposiciones debido a la proximidad entre ambos, a pesar de que están comprometidos.

Las grabaciones, del sábado 15 de agosto en la discoteca, muestran a Carla Campos bailando con Alonso Grimaldo. El acercamiento entre ellos levantó sospechas entre los telespectadores sobre la posibilidad de un beso.

PUEDES VER: Carla Campos Salazar, novia de Curwen, es ampayada con otro hombre y tiktoker da curiosa declaración: “No es un beso en la boca, lo está saludando”

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En respuesta al informe, Curwen ajustó la configuración de sus redes sociales, limitando los comentarios en sus publicaciones. Esto ocurrió mientras el tema generaba numerosas opiniones y críticas de usuarios.

Curwen bloquea comentarios en Instagram

Curwen bloquea comentarios en Instagram

No obstante, el influencer no anunció ninguna ruptura ni evidenció conflictos con Carla. Al contrario, decidió manifestarse y defender su relación, negando que las imágenes implicaran infidelidad.

Curwen asegura que Carla Campos no le fue infiel

Un periodista de 'Magaly TV: La Firme' entrevistó a Curwen para conocer su opinión sobre las imágenes. Primero, le preguntaron si seguía en relación con Carla Campos, a lo cual respondió firme: "Sí, claro".

También corroboró su conocimiento de que Carla asistió a una fiesta. "Sí, en una fiesta", contestó al respecto.

El periodista luego le exhibió las imágenes y le señaló que, desde cierto ángulo, parecía haber un beso entre Carla y su acompañante.

Curwen rechazó esta interpretación asegurando que no se trataba de un beso en la boca. “No, no es un beso en la boca”, dijo inicialmente. Al ser presionado, nuevamente descartó que se hubieran besado.

Curwen dice conocer al joven que aparece con Carla

En la entrevista, Víctor Caballero también declaró conocer al hombre que aparece junto a su pareja. Lo identificó como Alonso Grimaldo, quien es mencionado en el reporte televisivo como 'Grimy'.

Aún viendo las grabaciones desde otros ángulos, Curwen se mantuvo en su afirmación de que no ocurrió ningún beso entre ellos.

No es un beso en la boca, para nada, para nada”, sostuvo el conductor de 'Brutalidad Política', dejando claro que no considera el evento como una infidelidad.

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