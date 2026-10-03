¡Cara a cara! Yiddá Eslava y Julián Zucchi cierran su tregua con emotivo abrazo: “Siempre vamos a ser familia"

Yiddá Eslava acudió a la emotiva escena el 2 de octubre, durante el programa de su expareja, 'Suena WOW', espacio en el que la actriz dejó atrás los rencores del pasado con Julián Zucchi. Lejos de la hostilidad que marcaron sus últimas apariciones ante cámaras, ambos demostraron una renovada sintonía en pantalla, intercambiando miradas de agradecimiento y dejando boquiabiertos a sus seguidores, quienes aún recordaban su ruptura.

Luego del encuentro con su expareja, la exreality comunicó para el diario 'Trome': "Recibí la invitación para ir al podcast de Juli. Como ando en campaña para promocionar mi show, acepté. Además, su programa me parece muy bueno. Ese abrazo tan necesario no es de pareja, sino de padres que después de mucho lograron estar bien por sus hijos"

Tras la conmoción de los usuarios generada por el video del encuentro, la protagonista de 'Sí, mi amor' confesó que el bienestar emocional de sus hijos fue el único motor que derribó las barreras que los separaban, asegurando que el contacto físico que tuvieron no fue un show para la platea, sino una necesidad real para cerrar heridas abiertas. "El amor de los hijos hace milagros", sentenció Eslava.

¿El abrazo selló un posible romance?

El tierno contacto desató en internet una ola de rumores sobre una posible reconciliación amorosa de los exmiembros de 'Combate'. Sin embargo, la protagonista de 'La habitación negra' fue tajante al descartar cualquier intención de retomar el romance con el padre de sus hijos, remarcando que ambos han trazado límites muy claros y que han descubierto una forma madura de quererse sin la etiqueta de matrimonio.

"Estamos retomando un poco la amistad, pero dejando en claro que estamos bien así. Que se puede ser familia sin necesidad de ser pareja", puntualizó la intérprete, quien ahora se encuentra enfocada en sus proyectos. Mientras tanto, en las redes el acercamiento continúa cosechando elogios de usuarios que aplauden la madurez de los exesposos.