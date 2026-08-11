HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿'Choros' en el Congreso? y el romance de Castillo y Catherin Palomino en Barbadillo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Martha Chuquipiondo, la 'Mujer Boa', reaparece con desesperado pedido y lanza acusación contra Vernis Hernández: "Que me devuelvan mi casa"

La exvedette Martha Chuquipiondo se quebró al reclamar la devolución de una casa en Cieneguilla que alega le arrebataron hace varios años y habló sobre la figura de Vernis Hernández en el caso.

La 'Mujer Boa' presentó su denuncia en 'Día D'.
La 'Mujer Boa' presentó su denuncia en 'Día D'. | Foto: composición LR/ATV
Escuchar
Resumen
Compartir

Martha Chuquipiondo, conocida en la farándula nacional como la 'Mujer Boa', reapareció en televisión con un desesperado pedido. A través del programa 'Día D', exigió que se le devuelva la casa en Cieneguilla que, asegura, le fue arrebatada hace más de 20 años. En su reclamo apuntó directamente contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), la cantante Vernis Hernández y otras personas vinculadas a la disputa.

El caso fue expuesto en un reportaje donde se observa a la exvedette en las afueras del inmueble, confrontando a Christian Vivar, hijo de un antiguo trabajador que, según ella, se proclama como único propietario.

PUEDES VER: Carlos Alcántara se defiende tras ser tildado de "viejo verde" por salidas con mujeres jóvenes: "¿Tendría que salir solo con las de mi edad?"

lr.pe

Martha Chuquipiondo exige que le devuelvan su casa y acusa a Vernis Hernández

“Son 26 años que vengo luchando para que me devuelvan mi casa. Primero fue el fallecido Carlos Gonzales (dueño de Tumbao), luego su viuda Maribel, después Vernis Hernández y ahora el guachimán que cuidaba mi casa y dos venezolanas con las que vive en mi propiedad”, declaró al programa de ATV, de acuerdo con Trome.

Según el reportaje, el inmueble fue adquirido por Chuquipiondo y su entonces pareja, Hussein Villanueva —hijo de Melcochita—, con el dinero de las indemnizaciones que recibió tras sobrevivir a dos accidentes aéreos. Sin embargo, en 2006, cuando ingresó a prisión por ser hallada cómplice del millonario robo bancario cometido por su expareja Cromwell Gálvez —delito del cual hasta hoy se declara inocente—, cedió el terreno por 1.000 dólares a Carlos Gonzales, dueño de la discoteca Tumbao. Ella asegura que nunca recibió ese dinero. Antes de morir, en 2023, Gonzales transfirió el terreno a su pareja, Vernis Hernández, aunque la cantante renunció a ese regalo. No obstante, en su DNI aún figuraría la dirección del inmueble en litigio, según 'Día D'.

PUEDES VER: Janet Barboza minimiza enfrentamiento con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel y revela qué haría si las encontrara: "No es relevante"

lr.pe

Además, Chuquipiondo asegura que los documentos presentados ante Cofopri por la otra parte tendrían su firma falsificada. Su abogada añade que Hussein Villanueva, con quien se realizó la compra inicial, no figura en ninguno de los documentos posteriores, lo que invalidaría la supuesta venta. Finalmente, Martha hizo un llamado urgente para que la entidad resuelva el proceso tras años de litigio y responsabilizó a Cofopri de lo que pudiera ocurrirle.

El programa intentó recoger la versión de la otra parte. Primero se produjo una confrontación con una mujer venezolana y luego apareció Christian Vivar, quien se negó a mostrar documentos y afirmó que los presentaría “en su momento”. Además, se refirió a Vernis como su “mamá” y su “madrina” y le increpó a la ‘Mujer Boa’, quien le recordó que lo denunció por presunta usurpación.

La cantante cubana nacionalizada peruana fue contactada por ‘Día D’, pero se negó a declarar directamente. A través de un mensaje de texto respondió: “En su momento la persona que compré, que todos saben quién fue en Cieneguilla, lo aclaró a ‘Día D’ y ‘Panorama’, programas que no salieron al aire porque se dieron cuenta que el otro lado mentía sin pruebas a la mano. La casa se vendió hace más de 20 años y hay documentos que lo demuestran”. Hernández aseguró que buscaría pruebas, pero no volvió a responder al programa.

En entrevista posterior con Trome, Chuquipiondo replicó: “Ella (Vernis) le dijo a la reportera que nunca se ha metido en escándalos y no iba a pronunciarse, pero su DNI sale con la dirección de mi casa y graba TikToks en ella”. La exvedette también denunció que fue agredida junto a la reportera Lorena Ormeño durante la realización del reportaje.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Alcántara se defiende tras ser tildado de "viejo verde" por salidas con mujeres jóvenes: "¿Tendría que salir solo con las de mi edad?"

Carlos Alcántara se defiende tras ser tildado de "viejo verde" por salidas con mujeres jóvenes: "¿Tendría que salir solo con las de mi edad?"

LEER MÁS
Pati Lorena expone en vivo a Pamela López y revela vínculo con joven empresario que no es Varo Vargas: "Encontró el amor"

Pati Lorena expone en vivo a Pamela López y revela vínculo con joven empresario que no es Varo Vargas: "Encontró el amor"

LEER MÁS
Óscar Junior rompe en llanto en pleno concierto de La Bella Luz en Tarapoto tras denuncia de Naldy Saldaña

Óscar Junior rompe en llanto en pleno concierto de La Bella Luz en Tarapoto tras denuncia de Naldy Saldaña

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

LEER MÁS
Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

LEER MÁS
Magaly Medina expone videos de cantantes de La Bella Luz que supuestamente se burlan de Naldy Saldaña en concierto: “¿Qué les pasa? Eso no se hace”

Magaly Medina expone videos de cantantes de La Bella Luz que supuestamente se burlan de Naldy Saldaña en concierto: “¿Qué les pasa? Eso no se hace”

LEER MÁS
María Pía Copello sorprende al revelar detalles desconocidos de su encuentro con futbolista Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

María Pía Copello sorprende al revelar detalles desconocidos de su encuentro con futbolista Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

LEER MÁS
Silvia Cornejo pone fin a 11 años de relación con Jean Paul Gabuteau tras polémico ampay de su esposo: “Estoy embarazada”

Silvia Cornejo pone fin a 11 años de relación con Jean Paul Gabuteau tras polémico ampay de su esposo: “Estoy embarazada”

LEER MÁS
Pamela López deja en shock al destapar lamentable episodio que vivió con dueños de La Bella Luz: "Hasta el día de hoy ..."

Pamela López deja en shock al destapar lamentable episodio que vivió con dueños de La Bella Luz: "Hasta el día de hoy ..."

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025