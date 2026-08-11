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Martha Chuquipiondo, conocida en la farándula nacional como la 'Mujer Boa', reapareció en televisión con un desesperado pedido. A través del programa 'Día D', exigió que se le devuelva la casa en Cieneguilla que, asegura, le fue arrebatada hace más de 20 años. En su reclamo apuntó directamente contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), la cantante Vernis Hernández y otras personas vinculadas a la disputa.

El caso fue expuesto en un reportaje donde se observa a la exvedette en las afueras del inmueble, confrontando a Christian Vivar, hijo de un antiguo trabajador que, según ella, se proclama como único propietario.

Martha Chuquipiondo exige que le devuelvan su casa y acusa a Vernis Hernández

“Son 26 años que vengo luchando para que me devuelvan mi casa. Primero fue el fallecido Carlos Gonzales (dueño de Tumbao), luego su viuda Maribel, después Vernis Hernández y ahora el guachimán que cuidaba mi casa y dos venezolanas con las que vive en mi propiedad”, declaró al programa de ATV, de acuerdo con Trome.

Según el reportaje, el inmueble fue adquirido por Chuquipiondo y su entonces pareja, Hussein Villanueva —hijo de Melcochita—, con el dinero de las indemnizaciones que recibió tras sobrevivir a dos accidentes aéreos. Sin embargo, en 2006, cuando ingresó a prisión por ser hallada cómplice del millonario robo bancario cometido por su expareja Cromwell Gálvez —delito del cual hasta hoy se declara inocente—, cedió el terreno por 1.000 dólares a Carlos Gonzales, dueño de la discoteca Tumbao. Ella asegura que nunca recibió ese dinero. Antes de morir, en 2023, Gonzales transfirió el terreno a su pareja, Vernis Hernández, aunque la cantante renunció a ese regalo. No obstante, en su DNI aún figuraría la dirección del inmueble en litigio, según 'Día D'.

Además, Chuquipiondo asegura que los documentos presentados ante Cofopri por la otra parte tendrían su firma falsificada. Su abogada añade que Hussein Villanueva, con quien se realizó la compra inicial, no figura en ninguno de los documentos posteriores, lo que invalidaría la supuesta venta. Finalmente, Martha hizo un llamado urgente para que la entidad resuelva el proceso tras años de litigio y responsabilizó a Cofopri de lo que pudiera ocurrirle.

El programa intentó recoger la versión de la otra parte. Primero se produjo una confrontación con una mujer venezolana y luego apareció Christian Vivar, quien se negó a mostrar documentos y afirmó que los presentaría “en su momento”. Además, se refirió a Vernis como su “mamá” y su “madrina” y le increpó a la ‘Mujer Boa’, quien le recordó que lo denunció por presunta usurpación.

La cantante cubana nacionalizada peruana fue contactada por ‘Día D’, pero se negó a declarar directamente. A través de un mensaje de texto respondió: “En su momento la persona que compré, que todos saben quién fue en Cieneguilla, lo aclaró a ‘Día D’ y ‘Panorama’, programas que no salieron al aire porque se dieron cuenta que el otro lado mentía sin pruebas a la mano. La casa se vendió hace más de 20 años y hay documentos que lo demuestran”. Hernández aseguró que buscaría pruebas, pero no volvió a responder al programa.

En entrevista posterior con Trome, Chuquipiondo replicó: “Ella (Vernis) le dijo a la reportera que nunca se ha metido en escándalos y no iba a pronunciarse, pero su DNI sale con la dirección de mi casa y graba TikToks en ella”. La exvedette también denunció que fue agredida junto a la reportera Lorena Ormeño durante la realización del reportaje.