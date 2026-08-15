¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

El Miss Universo 2026 se llevará a cabo el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, Luren Márquez ha sido destituida como representante de Perú. Foto: Instagram

El Miss Universo 2026 se llevará a cabo el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, Luren Márquez ha sido destituida como representante de Perú. Foto: Instagram

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El Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, a solo tres meses del certamen internacional, la organización del Miss Perú decidió destituir a Luren Márquez de su título y la modelo ya no representará al país en la 75 edición del concurso. Ahora, la empresa liderada por Jessica Newton se encuentra en la búsqueda de su reemplazo.

Luren Márquez ya no representará a Perú en el Miss Universo 2026

A través de un comunicado, la organización del Miss Perú Universo anunció al público que Luren Márquez, quien en abril de este año fue designada como la representante peruana en el Miss Universo 2026, no viajará a Puerto Rico para el certamen. Sin embargo, no revelaron las razones que conllevaron esta radical decisión.

Luren Márquez ya no es más la Miss Perú 2026.

"La organización Miss Perú informa que, a partir de la fecha, la señora luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico. En los próximos días daremos mayor información sobre quién representará al Perú en el Miss Universo", reza el comunicado.

¿Quiénes podrían reemplazar a Luren Márquez?

Ramiro Saavedra, experto en certámenes de belleza, dio posibles nombres de modelos que podrían reemplazar a Luren Márquez y representar a Perú en el Miss Universo 2026.

Lucía Arellano, ex Miss Mundo Perú

Maricielo Gamarra, primera finalista del Miss Perú Universo 2025 y Reina Hispanoamericana 2023

Flavia López, Miss Grand International Perú 2025

Suheyn Cipriani, top 10 de la primera edición del MGI All Star

“Es una gran pena que Luren Márquez deje de ser Miss Perú 2026 porque a mí me encantaba. Admito que una pequeña aclaración sobre esta decisión tan drástica sería importante para, al menos, frenar con las especulaciones”, comentó el crítico de concursos de belleza.