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La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz y primo de Óscar Custodio, ha sacudido al mundo de la cumbia y generado un efecto inmediato en la televisión. La joven cantante acusó a su excompañero por presuntos tocamientos indebidos e intento de besarla, revelando además que la agrupación no la respaldó en el momento más difícil.

En medio de la indignación pública, Del Barrio Producciones anunció la suspensión de la serie que preparaba sobre la historia del conjunto fundado por Custodio. La productora explicó que no podía continuar con un proyecto que retratara a la orquesta mientras uno de sus integrantes enfrenta una denuncia de tal gravedad.

Del Barrio Producciones suspende serie de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña

El comunicado difundido por la empresa fundada por Michelle Alexander fue contundente desde el inicio: “Del Barrio Producciones informa su decisión de suspender de inmediato el proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz. Esta decisión se adopta tras tomar conocimiento de la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación”. Con ello, la productora dejó claro que la medida responde directamente a la grave acusación contra el primo de Oscar Custodio.

La compañía también subrayó su política institucional frente a casos de violencia de género. “En Del Barrio Producciones mantenemos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género. No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella”, agregó.

Finalmente, el pronunciamiento reafirmó la postura de la productora frente a las víctimas y el proceso judicial. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las víctimas, con el debido proceso y con la construcción de espacios artísticos y laborales libres de violencia. Seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones y actuaremos en consecuencia”, sentenció la empresa de Alexander, dejando en claro que la suspensión es definitiva mientras se esclarecen los hechos.

El caso de Naldy Saldaña, de 25 años, se conoció tras su salida inesperada de La Bella Luz. En entrevista con ‘Magaly TV, La Firme’, la cantante se quebró al narrar lo ocurrido y mostró un video como prueba. “Me siento sola”, confesó, al señalar que la agrupación no le brindó apoyo. Su testimonio generó solidaridad en colegas como Fiorella Castillo, quien se pronunció en ‘América Hoy’ y en redes sociales con mensajes que apuntaban a la necesidad de justicia.

Del Barrio Producciones suspende serie de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Castillo. Foto: Instagram

La suspensión de la serie de Del Barrio Producciones para América Televisión se confirma apenas días después de que el proyecto fuera anunciado. El 13 de julio, los dueños de la orquesta monsefuana, Óscar Custodio Chavesta y su esposa Pilar Torres, aparecieron junto a su hijo Óscar Junior ‘Senderito’ Custodio para presentar, en alianza con la productora, la llegada de la ficción que narraría más de tres décadas de trayectoria musical y familiar de La Bella Luz.