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Productora de Michelle Alexander separa a director tras denuncia de joven actriz por presunto ‘casting privado’: “Rechazamos toda forma de hostigamiento”

Del Barrio Producciones emitió un comunicado tras el avance de ‘Magaly TV: la firme’ y confirmó la separación del director señalado por una joven actriz por presunto hostigamiento.

Michelle Alexander es la CEO de Del Barrio Producciones. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Michelle Alexander es la CEO de Del Barrio Producciones. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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Del Barrio Producciones, productora de Michelle Alexander, se pronunció tras la denuncia emitida por ‘Magaly TV: la firme’ sobre presuntos actos de hostigamiento sexual que involucran a una persona relacionada con sus producciones. A través de un comunicado, la compañía informó que activó sus protocolos internos y tomó medidas inmediatas para garantizar un entorno seguro.

Como parte de estas acciones, la productora confirmó la separación de Erick García Vilca de todas las actividades, proyectos y espacios vinculados a Del Barrio Producciones. Además, señaló que buscó reunirse con la denunciante para conocer su caso, aunque precisó que ella no acudió al encuentro programado para este miércoles 12 de agosto.

Comunicado de Del Barrio Producciones. Foto: Instagram.

Comunicado de Del Barrio Producciones. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Actriz denuncia a director de la productora de Michelle Alexander por hacerle un "casting privado" y expondrá sus pruebas en 'Magaly TV, la firme'

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Del Barrio Producciones separa a Erick García Vilca tras denuncia por presunto hostigamiento sexual

En su comunicado, Del Barrio Producciones explicó que recibió la denuncia el lunes por la tarde y que, desde ese momento, activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes. La empresa aseguró que también adoptó las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro dentro de sus espacios de trabajo.

La principal decisión anunciada fue la separación de Erick García Vilca, quien, según precisó la productora, quedó apartado de todas las actividades, proyectos y espacios vinculados a Del Barrio Producciones. Asimismo, la compañía indicó que había coordinado una reunión con la denunciante para este miércoles, pero ella finalmente no asistió. Pese a ello, aseguró que continuará de oficio con las medidas que correspondan y que permanece a disposición de la joven para brindarle el apoyo legal y psicológico que requiera.

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Productora de Michelle Alexander marca distancia y rechaza cualquier forma de acoso

Del Barrio Producciones también dejó clara su postura frente a la denuncia y remarcó que rechaza de manera firme e inequívoca toda forma de hostigamiento sexual, acoso, violencia o conducta que vulnere la dignidad, integridad y seguridad de las personas. Con ello, la empresa aseguró que no existe espacio para este tipo de comportamientos dentro de sus producciones.

Finalmente, la productora sostuvo que actuará de inmediato ante hechos de esta naturaleza y que ninguna persona o proyecto estará por encima de sus principios. “Nuestra posición es firme: ninguna persona, producción ni circunstancia estará por encima de nuestros principios”, señaló la compañía en la parte final de su pronunciamiento.

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