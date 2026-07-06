Cristiano Ronaldo confirma que disputó su último Mundial: "Antes de mí, Portugal no había ganado nada"

Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal en 2026. | Foto: AFP

Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal en 2026. | Foto: AFP

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La historia de Cristiano Ronaldo en los Mundiales llegó a su fin. Tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial 2026, el delantero de 41 años confirmó que la competición disputada en Norteamérica fue su última participación en una Copa del Mundo. El capitán portugués aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo por su selección.

Luego del encuentro, habló en zona mixta y reconoció su tristeza por quedar fuera del torneo, aunque destacó el orgullo por su trayectoria con Portugal. Además, señaló que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro a nivel de clubes y que analizará sus próximos pasos junto a su familia.

Conferencia de prensa de CR7 tras quedar eliminado del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales con la conciencia tranquila

Tras la derrota ante España, CR7 explicó sus sensaciones por el cierre de su etapa mundialista y resaltó que siempre dejó todo dentro del campo con la camiseta portuguesa.

“Normal, triste, por salir así del mundial, pero como he dicho ayer en conferencia de prensa. He dado todo, he dado lo mejor y salgo con la conciencia tranquila”, declaró el atacante, quien también afrontó el final del ciclo del entrenador Roberto Martínez, que dejó su cargo tras la eliminación.

El delantero confirmó que no volverá a disputar una Copa del Mundo, aunque evitó referirse a un posible retiro definitivo del fútbol profesional. “Esto es el fútbol, así es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad es que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar. Estar con mi familia, no decidir las cosas con cabeza caliente y seguir la vida”, manifestó.

Ronaldo destaca su legado con Portugal y recuerda sus títulos

También habló sobre el impacto de su carrera en la selección portuguesa y recordó los logros obtenidos durante su etapa internacional. Para el atacante, la conquista de la Eurocopa 2016 representa uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol de su país.

“Me levantaré como me levanté hoy. Con la conciencia tranquila, he dado lo mejor. He ganado 3 títulos con Portugal; antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título, pues contento. El mayor título que ganó la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”, expresó.

El máximo referente portugués cerró su mensaje asegurando que se queda satisfecho por todo lo conseguido con la selección: “Por eso, repito, salgo con la conciencia tranquila porque di lo mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”.