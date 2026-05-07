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Esposa de Ignacio Baladán se quiebra al confesar que operación por su enfermedad crónica falló: "No hubo mejoría"

La influencer colombiana confesó que el neuroestimulador que le implantaron para aliviar su dolor crónico empeoró su condición y la llevó a atravesar fuertes episodios de depresión.

Natalia Segura. Foto: composición LR/Instagram
Natalia Segura. Foto: composición LR/Instagram
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Natalia Segura, esposa del chef uruguayo Ignacio Baladán, conmovió a sus seguidores al sincerarse sobre el difícil momento de salud que atraviesa. La influencer colombiana reveló que una reciente operación, que representaba una de sus mayores esperanzas para aliviar el dolor crónico que padece, no tuvo el resultado esperado y terminó afectando aún más su estado físico y emocional.

A través de un emotivo video compartido en redes sociales, la creadora de contenido explicó que fue sometida a la implantación de un neuroestimulador, un dispositivo médico diseñado para ayudar a controlar dolores neuropáticos y mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas. Sin embargo, lejos de sentir alivio, experimentó un aumento en las molestias. “No hubo mejoría sino que al contrario de esto empecé a desmejorar”, expresó.

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Natalia Segura revela el duro proceso que enfrenta tras fallida operación

La influencer contó que decidió someterse al procedimiento médico con la ilusión de recuperar parte de su calidad de vida y poder convivir con menos dolor. Según explicó, el neuroestimulador representaba una alternativa importante para sobrellevar su enfermedad crónica y recuperar actividades cotidianas que se habían visto limitadas por su condición.

“Estaba primero muy feliz porque era la esperanza de sentir que en algún momento iba a poder levantarme y no sentir dolor. Lastimosamente no fue así”, relató 'La Segura' en el video donde detalló todo el proceso médico. “El dispositivo lo que me empezó a causar fue mucho más dolor, mucha más neuropatía”, afirmó. Además, señaló que los especialistas todavía no logran determinar con exactitud por qué su organismo reaccionó de esa manera, debido a lo complejo que resulta el sistema nervioso y la médula espinal.

Pese al duro momento que enfrenta, la creadora de contenido aseguró que intenta mantenerse positiva y no dejar que el dolor termine apagando su esencia. “Mientras que yo viva con o sin dolor prefiero vivir feliz”, sostuvo.

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Ignacio Baladán le dedica mensaje de apoyo tras difícil confesión

El complicado panorama de salud también afectó emocionalmente a Natalia Segura, quien confesó haber atravesado fuertes episodios depresivos durante las últimas semanas. “Tuve una semana donde no hacía sino llorar y llorar, estuve básicamente en un episodio depresivo impresionante que yo siento que hace muchísimos años no padecía”, reveló con total sinceridad.

Tras la publicación del video, Ignacio Baladán no tardó en reaccionar y le dedicó un mensaje de apoyo a su esposa. “Hay, amorcito, se me parte el alma, acá estamos juntos para todo, te amo”, escribió el chef uruguayo en la sección de comentarios.

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